GPT-5 ya está entre nosotros: el nuevo chat de OpenAI que piensa más como vos
Ya está disponible GPT‑5, con respuestas más seguras, tonos personalizables y una "mente" que procesa mejor. Aunque trae avances, algunos usuarios extrañan versiones anteriores.
Desde el primer intercambio, GPT‑5 se siente diferente. Disponible desde el 7 de agosto de este año, OpenAI lo presentó como su modelo más completo: más rápido, preciso y adaptable que cualquier otro antes.
Con una ventana de contexto que alcanza hasta 256 000 tokens, capaz de entender conversaciones largas o documentos extensos, GPT‑5 interpreta texto, imágenes, audio y video con naturalidad.
También propone un sistema que “piensa más profundo” según el nivel de complejidad de la consulta, sin que el usuario tenga que elegir entre modelos.
Otra novedad divertida son las personalidades que podés elegir: ¿querés respuestas sarcásticas? Probá "el cínico". ¿Preferís algo pragmático? "El robot" puede reducírtelo todo al mínimo.
Y si necesitás ayuda concreta, GPT‑5 resuelve desde códigos hasta textos complejos, y hasta consultas sobre salud, con más precisión y seguridad
Pero no todo es color de rosa. Algunas personas tuitearon que después del salto inicial les faltó chispa —e incluso extrañan versiones como GPT‑4o.
Otros críticos mencionan que las mejoras son buenas, pero no las esperadas