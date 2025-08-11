OpenAI presentó GPT‑5 el jueves 7 de agosto de 2025, marcando la puesta en marcha de su modelo más avanzado hasta la fecha. Por primera vez, una IA de esta potencia está disponible para todos los usuarios, incluyendo aquellos que utilizan la versión gratuita de ChatGPT.

El modelo se ofrece en múltiples versiones: GPT‑5 estándar, mini y nano para distintos niveles de uso y acceso; además, la versión Pro y Thinking están disponibles en los planes de pago para quienes requieren mayor capacidad o razonamiento más profundo.

Innovaciones clave que elevan el estándar de la IA

GPT‑5 incorpora un sistema de enrutamiento automático que adapta su nivel de razonamiento según la complejidad de la tarea, eliminando la necesidad de que el usuario elija manualmente el modelo adecuado. Además, reduce significativamente las alucinaciones o respuestas incorrectas, especialmente en modo razonamiento profundo, lo que lo hace más confiable en contextos sensibles.

Ventana de contexto ampliada y memoria persistente

La capacidad de procesamiento contexto de GPT‑5 es extraordinaria: hasta 400.000 tokens en la API y 256.000 en ChatGPT, superando ampliamente los límites de modelos anteriores para manejar textos extensos sin perder coherencia.

También se destaca su arquitectura unificada: ya no son modelos independientes (como GPT‑4, 4.1 u otros), sino un sistema integrado y dinámico que permite una experiencia más fluida y eficiente.

Capacidad multimodal y versatilidad

GPT‑5 interpreta y genera texto, imágenes, audio y vídeo en tiempo real durante una única conversación, lo que abre posibilidades para áreas como diseño, educación, medicina y análisis de datos.

Se introducen cuatro personalidades predefinidas —"cínico", "robot", "oyente" y "nerd"— que permiten ajustar el estilo de respuesta al usuario. Aunque no cambian sustancialmente el contenido, sí ofrecen matices distintos en tono y enfoque.

Usos, precios y adopción temprana

GPT‑5 está disponible desde hoy mismo para todos los usuarios de ChatGPT, incluidos los gratuitos. Los planes Plus y Pro ofrecen mayores límites, y desarrolladores acceden a través de la API. Según Quartz, se trata del modelo más accesible y con precios agresivos en comparación con la competencia.

Impacto en el ámbito corporativo y educativo

Según Amgen, que está entre los primeros en probar GPT‑5 en entornos reales, el modelo ya muestra mayor precisión, velocidad y fiabilidad respecto a versiones anteriores, especialmente en contextos clínicos. Además, el uso global de ChatGPT alcanza los 700 millones de usuarios semanales, lo que refleja su masificación.

Críticas y primeras impresiones desde la comunidad

Algunos medios valoran a GPT‑5 como un avance integral, aunque no necesariamente rupturista. Por ejemplo, un artículo crítico lo describe como un lanzamiento sobrevendido y poco impresionante, donde las mejoras son más bien evolutivas y no un salto disruptivo.

Evaluaciones subjetivas sobre las personalidades

Un reseñista que probó las nuevas personalidades concluyó que, si bien no aportan cambios profundos, el "robot" se destaca por su brevedad efectiva, mientras que las otras ofrecen variaciones interesantes en tono, especialmente en situaciones emocionales

Conclusión técnica

GPT-5 combina razonamiento avanzado, multimodalidad, personalización y gran escala de contexto, marcando un nuevo nivel en la evolución de los modelos de lenguaje de OpenAI. Accesible a todos, ya está en marcha en empresas y entornos educativos. Las críticas apuntan a una mejora sólida, pero no radical.