Cinco funciones de diseño en apps que te facilitan la vida aunque no seas profesional
Incluso si no sabés nada de diseño gráfico, hoy podés hacer maravillas visuales con herramientas sencillas pero potentes. Estas cinco funciones son estables, confiables y disponibles en plataformas reconocidas.
Las aplicaciones de diseño suman cada vez más herramientas simples y potentes para cualquier usuario. Desde quitar fondos en segundos hasta mejorar fotos con IA, estas funciones permiten crear piezas visuales de calidad sin necesidad de experiencia previa.
Y son muy útiles para todo tipo de usuarios porque ahorran tiempo en tareas que antes requerían conocimientos técnicos, permiten resultados de nivel profesional con unos pocos clics y hacen accesible el diseño a cualquier persona, sin importar su experiencia previa.
1. Eliminación automática de fondo en Canva
Una de las funciones más populares y prácticas de Canva es su eliminador de fondo. Con un solo clic, la aplicación recorta automáticamente el fondo de una foto o logotipo, dejando el objeto principal listo para usarse sobre cualquier diseño.
Herramientas como esta opción online ofrecida por Canva para eliminar fondo se utilizan mucho para preparar imágenes de productos, fotos de perfil o logotipos que se necesitan en formato PNG transparente. Esto evita depender de programas complejos y resuelve en segundos una tarea que antes podía llevar minutos de edición manual.
2. Mejora automática de imágenes con IA
Las apps de diseño actuales incorporan inteligencia artificial que ajusta brillo, color, contraste y nitidez sin que tengas que mover un solo control. Es ideal para fotos que salieron oscuras, con colores apagados o poca definición. El resultado es una imagen optimizada y lista para compartir en redes sociales, presentaciones o sitios web.
3. Aumento de tamaño sin perder calidad
Otra función cada vez más común es el escalado inteligente. Permite agrandar una imagen para imprimirla en mayor tamaño o adaptarla a un diseño sin que se vea pixelada. La IA analiza los detalles y reconstruye la foto, logrando una resolución más nítida que con el simple estirado tradicional.
4. Eliminación de objetos no deseados
Si una persona, cartel o elemento distrae en tu imagen, hoy es posible borrarlo en segundos. Estas herramientas detectan lo que seleccionás y completan automáticamente el espacio con un fondo que imita la textura y los colores originales. Así, obtenés una foto más prolija y profesional sin necesidad de largas horas de edición manual.
5. Creación de diseños a partir de texto
Cada vez más aplicaciones de diseño incluyen la posibilidad de escribir una idea breve y generar un diseño de forma automática. Podés pedir un afiche para un evento, una invitación o un posteo para redes, y la herramienta arma la composición con tipografías, colores e imágenes sugeridas. Luego, podés ajustar el resultado a tu gusto, pero el punto de partida ya está resuelto.