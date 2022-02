En el año 2020 Apple se convirtió en la primera empresa del mundo en valer más de dos billones de dólares, tan solo dos años después de haber sido la primera empresa en superar el billón de dólares y con las miras puestas en superar con creces durante el presente año la cotización de los tres billones de dólares alcanzada en enero, cotización que coloca a la empresa fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak tan sólo por detrás del PIB de los Estados Unidos, China, Japón y Alemania (país al que tiene a tiro de piedra), y por delante de países como el Reino Unido , Francia, la India, Italia, Brasil o España, ninguno de los cuales es un actor económico pequeño a nivel mundial.

Todo esto se conjuga para mantener a Apple como la compañía más valiosa del mundo, a pesar de que el valor de su acción ronda los 170 dólares, muy lejos del valor de las acciones de Tesla o Amazon, otras grandes compañías tecnológicas estadounidenses mucho más jóvenes que la compañía de la manzana mordida, pero con una capitalización total menor.

Crecimiento cimentado en la calidad

Si hay algo que caracteriza a Apple es la imagen de marca sofisticada, de calidad y exclusiva, algo que se ha logrado gracias a la multitud de gadgets cuya renovación periódica esperan con gran expectación la legión de seguidores que adquieren producto tras producto de Apple aunque los anteriores sigan siendo perfectamente funcionales y continúen ofreciendo unas prestaciones excelentes en muchos casos, de hecho muchos consumidores de los productos de Apple prácticamente los coleccionan.

Durante el año 2022 una parte del importante del catálogo de Apple será renovada y podremos ver el esperadísimo iPhone 14 y muy probablemente en las cuatro modalidades a las que nos tienen acostumbrados los cupertinos; iPhone 14 mini, el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 Pro Max y por supuesto el iPhone 14 en su versión estándar, aunque la rumorología también apunta a que alguno de estos modelos (el Iphone 14 mini, por ejemplo) podría no ver la luz.

A la vez se espera el lanzamiento de por lo menos más de un modelo de Apple Watch y también su nueva generación de ipods, un concepto de auriculares sin cables que parecía un poco marciano la primera vez que se vio pero que indudablemente ha triunfado y ha sido adoptado por otros fabricantes, ya sean de auriculares de alta, media o baja gama.

También se espera que a finales del 2022 se anuncien las gafas de realidad aumentada (que no realidad virtual) de la compañía californiana, aunque en este último caso las quinielas no apuestan porque se pongan a la venta antes del 2023.

Tres billones a comienzos del 2022, ¿cuatro billones a corto plazo?

Si los nuevos productos de Apple logran el acostumbrado éxito, no es descabellado que la tecnológica estadounidense alcance un valor de cuatro billones de dólares en los próximos años, de hecho su acción es una de las más negociadas y demandadas en el Nasdaq, el S&P500 o incluso mediante los brókeres online, dado lo popular de este instrumento en los mercados bursátiles no es de extrañar que también se pueda realizar trading con acciones de Apple, una forma de operar en la que no se compra el activo sino que se opera con sus precios y donde el apalancamiento también implica riesgos altos para el inversor.

Y es que la pandemia parece no haberle pasado factura a Apple, de hecho en el 2020 el periódico Financial Times la situó como la tercera empresa que más había aumentado su capitalización durante ese durísimo año, creciendo sólo por detrás del volumen de Amazon o Microsoft (que vieron como el comercio online y el aumento de empleados trabajando en remoto desde sus hogares incrementaron su cuota de negocio) y por delante de gigantes como Tesla, Nvidia o Alphabet.

Es muy difícil predecir qué cotización alcanzará durante el presente año Apple, de hecho hace tan sólo cinco años, a pesar de ser ya por aquel entonces Apple era la compañía más valiosa del mundo, valía tan sólo 700.000 millones de dólares, menos de una cuarta parte de su valor actual, y pocos analistas creían que pudiera llegar a valer un billón de dólares, algo que logró durante el 2018.