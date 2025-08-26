Abrieron inscripciones para cinco cursos gratuitos de Inteligencia Artificial de Amazon Web
A través de la Agencia de Conectividad Córdoba, lanzaron una nueva propuesta de formación online y sin costo sobre IA Generativa. Son para estudiantes, profesionales y equipos de innovación, dictados a través de la plataforma de AWS.
La Agencia de Conectividad del Gobierno de Córdoba, en alianza con Amazon Web Services (AWS), anunció la apertura de inscripciones para una serie de cursos gratuitos de Inteligencia Artificial Generativa, con el objetivo de acercar herramientas digitales a estudiantes, profesionales y equipos de innovación de toda la provincia.
La propuesta incluye cinco trayectos de formación con distintos niveles de profundidad:
- Bootcamp de IA Generativa de AWS
- Fundamentos de IA Generativa AWS
- Herramientas de IA Generativa de AWS
- Introducción a la IA Generativa de AWS
- Profundizando en los servicios de IA Generativa con AWS
Los cursos se dictarán en modalidad online, a través de la plataforma de AWS, lo que permite a los participantes capacitarse a su propio ritmo.
Desde Conectividad Córdoba destacaron que la iniciativa busca “democratizar el acceso al conocimiento en tecnologías emergentes” y ofrecer formación 100% gratuita en un área de alta demanda laboral.
Cómo inscribirse a los cursos
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse ingresando al sitio oficial de la provincia: conectividad.cba.gov.ar/aws-3.