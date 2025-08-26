La Agencia de Conectividad del Gobierno de Córdoba, en alianza con Amazon Web Services (AWS), anunció la apertura de inscripciones para una serie de cursos gratuitos de Inteligencia Artificial Generativa, con el objetivo de acercar herramientas digitales a estudiantes, profesionales y equipos de innovación de toda la provincia.

La propuesta incluye cinco trayectos de formación con distintos niveles de profundidad:

Bootcamp de IA Generativa de AWS

Fundamentos de IA Generativa AWS

Herramientas de IA Generativa de AWS

Introducción a la IA Generativa de AWS

Profundizando en los servicios de IA Generativa con AWS

Los cursos se dictarán en modalidad online, a través de la plataforma de AWS, lo que permite a los participantes capacitarse a su propio ritmo.

Desde Conectividad Córdoba destacaron que la iniciativa busca “democratizar el acceso al conocimiento en tecnologías emergentes” y ofrecer formación 100% gratuita en un área de alta demanda laboral.

Cómo inscribirse a los cursos

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse ingresando al sitio oficial de la provincia: conectividad.cba.gov.ar/aws-3.