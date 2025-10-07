En los últimos días, distintos episodios de muertes repentinas durante o después de la actividad física generaron preocupación y debate público. Consultado por El Periódico, el médico deportólogo Sergio Vidal aclaró que “no hay evidencia de que exista un motivo que indique un incremento en la frecuencia de estos eventos”, y pidió analizar el tema “con una mirada constructiva y no como una oportunidad para obtener rédito”.

“Algunos de los casos ocurrieron durante la práctica deportiva y otros no. En ciertos pacientes había patologías cardíacas ya diagnosticadas y en otros no. Incluso hubo personas que sí habían realizado los controles médicos correspondientes”, precisó el profesional.

Vidal sostuvo que las interpretaciones apresuradas generan confusión y destacó la necesidad de basarse en información médica. “En medios importantes se dijeron cosas que no son ciertas. Córdoba tiene el único protocolo del país de evaluación médica para deportistas, supervisado por especialistas con más de veinte años de experiencia”, subrayó.

Un sistema de control único en el país

El especialista se refirió al protocolo EMAC, creado tras la muerte del basquetbolista Gabriel Riofrío en 2001, que contempla una supervisión y capacitación mensual para los médicos habilitados a realizar exámenes. “Cada profesional debe asistir y aprobar el 100% de las capacitaciones anuales para poder seguir realizando los actos médicos. Si no lo hace, no puede continuar con los exámenes”, explicó.

Además, señaló que este sistema se revisa periódicamente a partir de consensos científicos para incorporar o retirar estudios según las actualizaciones médicas disponibles.

Responsabilidad compartida

El deportólogo remarcó que la prevención no depende solo del sistema sanitario. “En el caso de niños y adolescentes, la responsabilidad es de los padres, que deben preocuparse por realizar los controles adecuados y consultar con su pediatra o con un especialista”, indicó.

También describió tres escenarios posibles frente a los controles médicos: “Que el médico sea negligente, que se equivoque pese a haber hecho todo correctamente o que el paciente tenga una patología oculta que no se manifiesta fácilmente”.

Mencionó incluso casos de seguimiento prolongado en ligas infantiles: “He tenido chicos que durante años tuvieron estudios normales y un día aparecieron alteraciones cardíacas que derivaron en cirugía. Eso demuestra que hay patologías que pueden pasar inadvertidas durante mucho tiempo”.

Estudios y frecuencia

Vidal precisó que los estudios necesarios varían según la edad, pero todos deben comenzar con una evaluación médica completa y un electrocardiograma. “Con ese examen puedo decidir si necesito dar un paso adelante. Si todo es normal, el paciente está en condiciones de practicar deporte. Si no, se piden estudios complementarios”, detalló.

Para los mayores de 30 años se incluye una ergometría o prueba de esfuerzo. “En mayores de 35, las causas más frecuentes de muerte súbita son el infarto y las arritmias. En menores, predominan las cardiopatías congénitas o la miocardiopatía hipertrófica”, explicó.

Sobre el debate actual en la comunidad científica, señaló que “se está evaluando incorporar el ecocardiograma al menos una vez en la carrera deportiva del paciente, aunque los costos siguen siendo una limitación importante”.

Señales de alerta

El especialista insistió en que los controles deben realizarse antes y no después de un episodio. “Ningún gimnasio, club o escuela debería permitir la práctica sin un acto físico firmado por un médico”, advirtió.

Entre las señales que pueden anticipar un riesgo mencionó “la fatiga excesiva, los desvanecimientos, el dolor precordial o las palpitaciones perceptibles”. En esos casos, recomendó suspender la actividad y acudir al médico.

También apuntó contra la presión que a veces ejercen los adultos: “Muchas veces la preocupación de los padres o de los clubes pasa por si el chico va a poder jugar el sábado, y el tema de salud queda en segundo plano. Hay que darle a las cosas la importancia que tienen”.

Capacitación y desfibriladores

Vidal sostuvo que la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) es fundamental para quienes están a cargo de actividades físicas. “Cualquier persona que conduce una sesión de entrenamiento o trabaja con la salud de otros debería estar entrenada en RCP. Esos segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó.

Agregó que “lo ideal sería que todas las instituciones deportivas cuenten con un desfibrilador”, aunque reconoció que los costos muchas veces lo dificultan. “Cuanto más capacitados y entrenados estemos, mayores serán las posibilidades de actuar correctamente ante una emergencia”, concluyó