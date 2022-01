Con más de 1800 casos activos de Covid-19 en San Francisco y en plena campaña de vacunación de refuerzo ante la variante ómicron, muchos pacientes se preguntan cuánto deben aguardar para recibir sus dosis, mientras que otros recurren a tratamientos o drogas no recomendadas para aliviar el cuadro leve que afecta a la mayoría de los infectados.

Por el momento, según fuentes municipales, los casos activos que debían recibir sus dosis de refuerzo y se contagiaron en el último tiempo, deben aguardar un mínimo de 15 días para inocularse y tras haber finalizado el aislamiento.

Por otro lado, no existe en el país ninguna droga que cure el Covid-19 de la misma manera que un antibiótico cura una infección bacteriana. Los pacientes infectados y con cuadros leves solo deben atender los síntomas.

“El tratamiento ambulatorio es solo para síntomas. Se puede usar paracetamol o ibuprofeno para la fiebre y los dolores. En algunos países más desarrollados ya están utilizando antivirales como molnupiravir o paxlovid”, aseguró Juan Pablo Caeiro, jefe del servicio de Infectología del Hospital Privado.

El especialista asegura que estos tratamientos que actúan sobre el virus todavía no están disponibles para Argentina y desconoce cuándo podrían llegar.

Qué no se debe tomar cursando la enfermedad

Ivermectina. Se realizaron varios estudios para comprobar su eficacia para prevenir o tratar el Covid-19. Los resultados fueron negativos. La OMS no recomienda su uso.

Antibióticos. El Covid-19 es causado por un virus. Los antibióticos no funcionan contra ellos, por eso no se los recomienda. Al inicio de la pandemia se utilizó la azitromicina, pero se concluyó que no funciona. Solo se aplican en el caso de que exista una coinfección bacteriana.

Aspirina. Algunos médicos recetan aspirina. Un estudio realizado en Reino Unido con más de siete mil personas determinó que esta droga no mejor la supervivencia de las personas contagiadas de Covid-19.

Corticoides. Corticoides como la dexametasona deben reservarse para los pacientes con cuadros graves y severos. No mejora la salud de los pacientes con síntomas leves.

Dióxido de cloro. Surgió el año pasado como “terapia alternativa”, pero está demostrado que su uso no tiene ningún efecto y puede ser peligroso.

Picantes y ajo. Agregar condimentos picantes a sopas u otras comidas no previene ni cura el Covid-19. El ajo tampoco.

Desinfectantes. Tomar desinfectantes como lavandina es muy peligroso para la salud, además de que no elimina el virus.

Alcohol. Tampoco sirve tomar bebidas alcohólicas ni alcohol puro. Esto último puede ser extremadamente peligroso.

Calor. Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene ni cura el Covid-19.