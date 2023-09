Paro en discapacidad: marcharán para reclamar atraso en pagos de prestaciones

Este jueves, desde las 18, se llevará a cabo una movilización en la Plaza Cívica por parte de prestadores que trabajan con personas con discapacidad a partir del reclamo por el atraso de pagos por parte de las obras sociales. Según denuncian, las obras sociales efectúan sus pagos con demoras de hasta cinco meses, una situación que, en el contexto inflacionario actual, hace inviable el trabajo.

Una de las trabajadoras que participará hoy de la movida, Alicia Cordi, habló en La Mañana de El Periódico acerca de la situación por la que transitan, que es la misma en todo el país. “Hay toda una movida a nivel nacional y nos invitaron a participar de un paro y de una movilización en reclamo a los atrasos que estamos teniendo por parte de las obras sociales. Muchos llegan a cuatro o cinco meses y, en el actual contexto del país, con la inflación que estamos teniendo, se nos hace inviable poder seguir prestando estos servicios”, sostuvo.

Respecto a si se trata de una situación nueva o un conflicto de larga data, Cordi dijo: “Es la historia de nunca acabar. En discapacidad, el sistema de reintegro es perverso. Lo que pasa es que, ahora, la situación del país hace que ese dinero que nosotros vamos a cobrar en octubre y noviembre, de junio y julio, no nos rinda y no nos alcance para pagar compromisos asumidos en meses anteriores”.

“En toda la Argentina no solamente hay instituciones que trabajan con discapacidad, sino también autónomos y transportistas a los que se les hace muy difícil salir a trabajar todos los días sabiendo que no van a cobrar en cuatro o cinco meses, es su único ingreso, venimos afectadas por esta situación que no es de ahora, no es nuevo lo que pasa, solo que en este contexto se hace mucho más difícil. Hemos estudiado, nos hemos capacitado para trabajar con nuestra población, pero se nos hace difícil el día a día”, agregó.

La situación, explicó afecta a todos los agentes que trabajan con personas con discapacidad, desde profesionales como psicopedagogos, psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos o kinesiólogos, entre otros, como a cualquier persona que trabajan directa o indirectamente con personas con discapacidad. Esto incluye, también, a transportistas, escuelas, centros de inclusión, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, centros de rehabilitación, entre muchos más.

Movilización

Respecto a la movilización de esta tarde, Cordi destacó que participarán varias instituciones: “Es muy bueno que podamos unirnos en esta lucha”.

“Muchas personas y profesionales que trabajan en forma independiente están organizando una movilización junto a familias en la Plaza Cívica a las 18 para hacer oír sus voces. Nos hemos unido en esta lucha y los padres entienden perfectamente esto así que también nos dijeron que nos van a acompañar”, agregó.