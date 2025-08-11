Cada año, del 1 al 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF para visibilizar la importancia de este acto natural y promover su protección y apoyo en todo el mundo. Este año, el lema hizo foco en la necesidad de fortalecer las redes comunitarias y el acceso a información confiable para las familias.

En este contexto, la puericultora local Candela Gontero advierte que, a pesar de las campañas y la evidencia científica disponible, persisten numerosos mitos que afectan el inicio y la continuidad de la lactancia. “No influye el tamaño del pecho ni la forma del pezón en la producción de leche. Siempre que haya un buen acople, una postura adecuada y estimulación, cualquier mamá puede alimentar a su bebé”, afirma.

Según la especialista, que es asesora integral en lactancia materna y egresada en "Puericultura en red" en 2022, uno de los mitos más frecuentes es creer que la leche de una “no alimenta”. Sobre este punto, remarca: “No existe leche materna buena o mala. Siempre tiene la composición adecuada para cubrir las necesidades nutricionales del bebé y transmitir inmunidad específica. La leche humana es el único alimento que nos dio continuidad como especie”.

Gontero también desmiente la idea de que “dar la teta duele”: “Se puede sentir una molestia o sensibilidad al principio, pero no debe provocar dolor intenso. Si duele, probablemente haya problemas de agarre o posición que se solucionan con la ayuda de un profesional”.

Otro concepto erróneo habitual es pensar que el bebé toma con más frecuencia porque la leche “no lo llena”. La puericultora aclara que estos cambios responden a crisis de crecimiento, necesidad de contacto o mayor demanda por calor: “A más succión, más producción. La lactancia siempre debe ser a demanda”.

Respecto a la falsa creencia de que se debe interrumpir la lactancia si la madre está resfriada, Candela sostiene: “En la mayoría de los casos no es necesario. El bebé probablemente ya estuvo expuesto al virus antes de los síntomas, y la leche materna le va a aportar anticuerpos para protegerlo”.

Redes de apoyo y contención emocional

Para Gontero, la información y el acompañamiento profesional son tan importantes como el sostén emocional: “El apoyo emocional y la contención para una mamá son claves. Los grupos de preparto o lactancia con profesionales permiten compartir experiencias y sentirse menos sola, más comprendida y más segura”.

La especialista destaca que estos espacios ayudan a combatir los consejos contradictorios que reciben muchas madres: “La cantidad de opiniones que recibe una madre es impresionante. Esto genera culpa, angustia y dudas. Por eso es clave confiar en la intuición y en el vínculo con el bebé”.

Entre las fuentes más seguras para informarse, Gontero recomienda la OMS, UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación. También sugiere seguir a puericultoras de trayectoria como Violeta Vázquez y Paola de los Santos, quienes difunden contenido accesible y actualizado sobre lactancia.

Otros mitos frecuentes y realidades

Candela señala que la leche materna siempre aporta nutrientes, incluso después del primer año de vida: “La OMS recomienda lactancia exclusiva hasta los seis meses y complementaria con alimentos sólidos hasta por lo menos los dos años. La leche va cambiando en color y consistencia, pero siempre aporta lo que el bebé necesita”.

También explica que un bebé que mama más seguido no es señal de que la leche no lo alimente bien: “Ellos mismos regulan la producción. En días calurosos, por ejemplo, pueden mamar más seguido para saciar la sed, ya que la leche contiene gran porcentaje de agua”.

Otro mito extendido es que la leche “se corta” si la madre atraviesa un susto, enojo o momento de estrés. “La producción no se corta, pero la eyección de la leche puede verse afectada porque depende de la oxitocina, la hormona del amor, que se activa con el contacto y el vínculo con el bebé. Si la madre está estresada, esa hormona puede disminuir, pero con un buen acompañamiento todo se normaliza”.

En cuanto a la dieta materna, afirma: “La calidad de la leche no depende directamente de lo que come la madre. Siempre será perfecta para el bebé. Sí es importante que la madre se alimente bien para su propia salud y energía”.

Por último, reconoce que existen casos excepcionales en los que la producción de leche es insuficiente por causas biológicas, como hipoplasia mamaria, alteraciones hormonales o cirugías que dañaron conductos mamarios: “Son pocos casos, pero requieren seguimiento profesional y, en algunos, suplementación con fórmula”.

Consecuencias de la desinformación

Para la puericultora, los mitos no son inofensivos: “Generan confusión y pueden acortar lactancias que podrían ser exitosas. La información empodera y permite tomar decisiones libres. Hay mujeres que eligen no amamantar y están en todo su derecho, pero siempre es mejor que esa decisión sea con información y no por creencias erróneas”.

Sobre la persistencia de estas creencias, reflexiona: “Se transmiten de generación en generación y muchas madres confían más en lo que dice alguien cercano que en lo que escuchan en otros ámbitos. Falta capacitación profesional y acompañamiento temprano durante el embarazo para que las madres lleguen más preparadas y seguras”.