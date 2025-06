En el marco del avance de enfermedades respiratorias en distintos puntos del país, autoridades sanitarias de Córdoba confirmaron que los casos vienen en aumento desde mediados de marzo y estiman que el pico de internaciones podría producirse durante julio, como ocurrió en años anteriores.

“En Córdoba estamos teniendo menos casos que el año pasado, el inicio de frío se retrasó un mes, el número de infecciones respiratorias viene en aumento desde la semana doce”, informó Eugenia Vittori, titular de la Dirección de Epidemiología de la provincia. Según la funcionaria, la progresión de contagios está siendo monitoreada y, por el momento, no supera los registros de 2024.

No obstante, el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación muestra un aumento significativo en la cantidad de internaciones por gripe A. De acuerdo con el informe, las hospitalizaciones por esta enfermedad respiratoria aumentaron un 48% en comparación con el mismo período del año pasado. La mayoría de estos cuadros está vinculado al virus H1N1, responsable de provocar complicaciones graves en personas con factores de riesgo.

En este contexto, la provincia mantiene vigente la campaña de vacunación antigripal, disponible para grupos prioritarios como niños menores de dos años, mayores de 65, personas con patologías crónicas, personal de salud y trabajadores esenciales. “Hay vacunas de gripe disponibles”, remarcó Vittori, al tiempo que recomendó revisar los carnets de vacunación, especialmente ante viajes al AMBA, donde se registra un brote de sarampión con circulación comunitaria desde enero.

Alerta por H1N1 y baja cobertura: las advertencias de los especialistas

El incremento de casos también motivó la preocupación de infectólogos que advierten sobre la baja cobertura de inmunización. Hugo Pizzi, médico especialista en enfermedades infecciosas, señaló: “Estamos realmente preocupados. Han aumentado notoriamente las internaciones y van hacia arriba todavía”. Para el profesional, el virus H1N1 sigue siendo una amenaza seria, sobre todo cuando se suma a otros agentes virales como la bronquiolitis, la neumonía y el COVID-19, que aún registra casos esporádicos.

Pizzi también cuestionó la baja en la cobertura de vacunación antigripal en comparación con años previos a la pandemia. “Antes teníamos una cobertura cercana al 90%, ahora apenas llegamos al 70%. Es insólito que Chile y Uruguay nos hayan superado”, expresó en declaraciones a Cadena 3. Según el especialista, este descenso responde a la desinformación y al escepticismo generado durante la pandemia.

En cuanto a las recomendaciones, insistió en retomar algunos hábitos adquiridos en los años recientes: “Toser en el pliegue del codo, usar alcohol en gel y llevar barbijo en espacios cerrados o con personas con síntomas. No es paranoia, es higiene”, sostuvo. Además, se mostró crítico con la asistencia escolar de niños con cuadros respiratorios: “Si el chico no está bien, no lo lleven a la escuela. Es un riesgo para él y para sus compañeros”.

Desde el sistema de salud insisten en que el descenso en los niveles de inmunización está afectando la capacidad de respuesta ante enfermedades respiratorias de curso grave. Mientras se espera la evolución de los contagios hacia el invierno, las autoridades provinciales y nacionales continúan monitoreando la situación en hospitales y centros de atención primaria.