La Fundación Infantia, dedicada desde hace más de dos décadas a la promoción de la salud materno-infantil y adolescente en San Francisco, suma una nueva iniciativa destinada a toda la comunidad. Se trata de un taller gratuito y abierto sobre diagnóstico de asma, que tendrá lugar el martes 15 de abril a las 19 en la Tecnoteca Municipal.

La actividad estará a cargo del Dr. Héctor Badellino, coordinador del Comité de Pediatría de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología e integrante de los Comités de Asma y Asma Pediátrica de la Organización Mundial de Alergia, quien impulsó esta propuesta junto a la actual presidenta, Vanesa Forti. El objetivo es informar, concientizar y brindar herramientas concretas para quienes padecen asma, sospechan tenerla o conviven con personas que la padecen.

Este primer encuentro marca el inicio del Proyecto GAPAR (Grupo de Apoyo a Pacientes Respiratorios, Asmáticos y Alérgicos), una nueva línea de trabajo de Infantia que pone el foco en la escucha activa y el acompañamiento de personas con enfermedades respiratorias.

“El proyecto no se enfoca solamente en pacientes con diagnóstico confirmado, sino también en quienes tienen síntomas compatibles y no lo saben. Eso es fundamental, porque el asma es una enfermedad crónica, muchas veces subdiagnosticada, y con consecuencias graves si no se trata adecuadamente”, explicó Badellino.

Según investigaciones realizadas por el propio médico en San Francisco, solo 2 de cada 10 adolescentes asmáticos saben que lo son, y la ciudad presenta la prevalencia más alta del mundo de asma bronquial y rinitis alérgica entre los centros participantes de un estudio internacional.

Una problemática local que exige respuestas

El especialista detalló que en 2006, el 13% de los adolescentes de San Francisco eran asmáticos. Doce años después, ese número creció al 21,4%, en el marco del segundo tramo del Estudio ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). "El salto fue exponencial, mucho más alto que en cualquier otro centro del mundo que participó del estudio", indicó.

Factores como la alimentación, el sedentarismo, el tiempo frente a las pantallas, el tipo de parto (aumentos en las cesáreas) y los cambios en el estilo de vida en general, aparecen como posibles causas detrás de este crecimiento.

“Hay una fuerte influencia epigenética, que despierta enfermedades que están latentes. Y el problema es que como sociedad no lo estamos abordando”, advirtió.

Un espacio de intercambio y participación

A diferencia de una charla tradicional, el taller tendrá una modalidad participativa, donde los asistentes podrán compartir sus dudas, experiencias e inquietudes. Está pensado para pacientes de todas las edades, desde niños y adolescentes hasta adultos mayores, e incluso para familiares o personas interesadas en el tema.

“Queremos que la gente participe sin vergüenza, no hace falta tener un diagnóstico. Es una instancia para conocer más sobre esta enfermedad y cómo se puede mejorar la calidad de vida con información y acompañamiento”, sostuvo Badellino.

Forti, en tanto, remarcó que este será el primer paso de una serie de encuentros que buscan dar continuidad y seguimiento a los casos detectados. “Queremos saber qué inquietudes tiene la gente y a partir de eso, pensar nuevas acciones para acompañar desde la fundación”, dijo.

Cómo participar del taller

El taller es gratuito, pero se sugiere realizar una inscripción previa para facilitar la organización. Quienes deseen asistir pueden registrarse a través del perfil de Instagram de la fundación, buscando @infantiafundacion, donde encontrarán un enlace para completar sus datos. De todos modos, quienes no se inscriban podrán participar igual el día del evento.