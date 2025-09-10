Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha impulsada para generar conciencia, derribar estigmas y promover estrategias de acompañamiento y cuidado.

La jornada fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP).

Una problemática en aumento

Los datos muestran la magnitud del desafío, según la OMS, en los últimos 50 años las tasas de suicidio aumentaron un 60 % a nivel mundial y, actualmente, esta es la tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años.

En Argentina, las cifras son igual de preocupantes: el Ministerio de Salud de la Nación indica que un adolescente se suicida cada día en el país, y que se trata de la segunda causa de muerte en chicas y chicos de entre 10 y 19 años.

Además, la OMS advierte que por cada suicidio consumado existen entre 10 y 20 intentos previos, lo que amplifica la importancia de detectar señales de alerta a tiempo.

Señales de alerta: ¿a qué prestar atención?

Detectar a tiempo ciertos comportamientos o expresiones puede marcar la diferencia. Entre los indicios más frecuentes se encuentran:

Expresiones directas o indirectas de no querer vivir más.

Sentimientos de desesperanza, inutilidad o fracaso.

Aislamiento repentino o profundizado.

Cambios bruscos en el comportamiento, el sueño o la alimentación.

Inicio o agravamiento en el consumo de sustancias.

Conflictos interpersonales o atravesar crisis significativas (pérdidas, problemas económicos o laborales).

Recomendaciones para actuar

No minimizar las manifestaciones de malestar ni los deseos de morir.

Hablar abierta y directamente sobre el tema, sin juicios y mostrando interés.

Ofrecer apoyo emocional y transmitir esperanza.

Facilitar el acceso a ayuda profesional, acompañando en la búsqueda.

Recordar que no es necesario ser especialista para contener y escuchar.

Además, ante cualquier señal de riesgo se recomienda recurrir a profesionales de salud mental.

El acompañamiento familiar resulta clave luego de un intento de suicidio. Los especialistas recomiendan generar espacios de confianza y escucha, abordar los sentimientos de culpa y atender posibles problemáticas de salud mental asociadas al estrés de la situación.

Eje de prevención

Cada año, más de 700.000 personas mueren por suicidio en el mundo, lo que lo convierte en una de las principales problemáticas de salud pública global. Frente a este escenario, la concientización resulta fundamental.

Así como los chequeos médicos permiten prevenir enfermedades cardiovasculares o metabólicas, también es esencial implementar herramientas que ayuden a identificar síntomas de depresión, ansiedad o estrés crónico.

En este sentido, se destacan tres señales clave para detectar una depresión y prevenir riesgos: