Conmoción en Ceres: falleció una niña de 9 años por meningitis
Amelia Ávalos, conocida como "Melita", estaba internada en terapia intensiva en Rafaela por una infección bacteriana que afectó gravemente su sistema nervioso. Su madre había compartido conmovedoras palabras sobre su hija antes del desenlace.
Una niña de 9 años, identificada como Amelia Ávalos, falleció este miércoles por la tarde tras permanecer internada en terapia intensiva en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela, como consecuencia de una meningitis bacteriana provocada por neumococo, que causó daños irreversibles en su sistema nervioso.
Según consignó Ceres Diario, Amelia —afectuosamente llamada "Melita"— habría cumplido 10 años en septiembre, y su madre había comenzado a preparar su cumpleaños.
Horas antes de su fallecimiento, su madre la recordó con profundo cariño: “Ella es una nena muy dulce, ama a sus compañeros de la escuela, ama a su seño, siempre les escribe cartitas de amor. Los quiere tanto a todos, le gusta andar en bici y jugar todo el día, ni la siesta quiere dormir por jugar”.
También expresó su esperanza frente al delicado cuadro médico de la niña: “Aunque los médicos no me den esperanzas, el Señor tiene la última Palabra”.
Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña falleció en horas de la tarde del miércoles.