APROSS y la Municipalidad de Arroyito firmaron la ampliación del convenio de prestación de servicios institucionales en el Hospital Municipal Dr. Carlos J. Rodríguez.

Gracias a este convenio, las personas afiliadas podrán acceder a una atención más cercana y segura en el hospital local, reforzando el rol del hospital como centro de referencia en la región.

El intendente Gustavo Benedetti destacó: “Este convenio es una gestión muy importante para la salud de nuestra ciudad. Nos permite que el Hospital Municipal siga incorporando prestaciones y atienda no solo a nuestros vecinos sino también a toda la región. Agradezco a APROSS y a la Provincia por este paso que fortalece el acceso a la salud”.

La ampliación incluye prestaciones como cirugías, intervenciones con videolaparoscopía, nuevos servicios de radiología, además de módulos de control anual, gastroenterología, cirugía vascular, cardiología pediátrica y nutrición médica, entre otros.

Por su parte, el presidente de APROSS Pablo Venturuzzi, subrayó: “Ampliar nuestra red prestacional en el interior provincial es clave para dar respuestas a las demandas de los afiliados. El compromiso es trabajar junto a los municipios y fortalecer el sistema de salud en todo el territorio cordobés”.

También se incorporan prácticas de ginecología (colposcopía), oftalmología y servicios de salud mental, junto con programas de rehabilitación.

De esta forma, APROSS continúa fortaleciendo la red pública de salud y acercando soluciones concretas a sus afiliados en cada punto del territorio provincial.