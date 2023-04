La Clínica Regional del Este está pronto a cumplir 50 años de vida en su rol de cuidar la salud de los sanfrancisqueños y de muchas personas de la región.

Se trata de una de las instituciones médicas más prestigiosas de la ciudad que fue fundada por un grupo de jóvenes profesionales, los doctores Aldo Ferrero, Héctor Vicente, Alfredo Stoppani, Miguel Marengo, Miguel Ángel Fava, Oscar Bucco, Eduardo Abecasis, José María Gioino, Liendo y el bioquímico Carlos Ángeli, que se armaron en sociedad el 13 de mayo de 1973.

“Fue algo audaz para la época porque debieron comprometer su patrimonio personal y hasta endeudarse para poder fundar la clínica. Pocos días después empezaron a funcionar”, recordó el actual director médico –está en el cargo desde 2013- Daniel Puricelli, quien contó a El Periódico sobre los inicios de la clínica, su crecimiento y sus desafíos.

Hoy este centro de salud ubicado en calle Corrientes 291, cuenta con unos 190 trabajadores entre personal y profesionales. Además de las especialidades médicas cuenta con servicios de kinesiología, nutrición, fonoaudiología, bioquímica, entre otros.

- ¿Cómo surge la clínica en su momento?

- Eran colegas que estaban desperdigados en algunos consultorios externos y necesitaban lugares con internación y quirófano y armaron esta opción para la ciudad. Eran jóvenes que llegaban con ideas nuevas. En ese momento era la casa de la esquina, la ex maternidad de Rosa Ferrero, donde funcionaban unos ocho consultorios y unas 15 camas de internación, un quirófano y una sala de parto. Después cada década que fue pasando significó un crecimiento en alguna de las áreas, hasta que se hizo la parte nueva. Se fue haciendo paso a paso.

- ¿Cuál fue el cambio más profundo en estos 50 años de vida?

- Hubo muchos adelantos de tecnología que hubo que acompañar. Por ejemplo, cuando apareció la terapia intensiva hubo que hacer una que fue la primera donde hoy está el Servicio de Tomógrafía. Poco tiempo después se incorporó la tecnología necesaria para realizar cirugías por video, los especialistas quirúrgicos se capacitaron en el extranjero, traer los equipos fue una inversión muy grande que cabe destacar la realizó cada profesional del área quirúrgica de ese momento. La etapa de la revolución de las imágenes, primero la ecografía que fue una pequeña revolución en ese momento, pocos años más tarde aparece la tomografía con imágenes de una calidad desconocida hasta entonces, todos esos saltos de tecnología hubo que acompañarlos y siempre se invirtió. Las especialidades estuvieron equipadas acompañando los adelantos porque fue la impronta de los fundadores. Y eso fue quedando, no había especialidades que crecían menos que otras. En 2013 dimos un salto importante cuando incorporamos la terapia intensiva, no como nuevo servicio sino como nueva complejidad, algo que no ocurre en muchos kilómetros a la redonda. Aquí la inversión mayor fue en recursos humanos que es lo central en esta especialidad. Desde el médico de guardia, que debe ser un terapista entrenado, y con el Jefe de UTI que es Rodolfo Buffa y los coordinadores Horacio Pignatta y Pablo Vega, más los siete terapistas que cubren las 24 horas todos los días, eso permite estar preparados para recibir prácticamente cualquier complejidad. También un salto importante fue la incorporación del tomógrafo y otro servicio de hemodinámica que funciona las 24 horas y los 365 día del año. Lo que hay que destacar es que los socios de la clínica nunca cobraron dividendos de la empresa, sino que sus ingresos siempre fueron los de su trabajo profesional. Entonces todo excedente se reinvierte y eso se mantiene tal cual en la actualidad.

- Pasado el gran desafío de la pandemia: ¿qué problemas afrontan en la actualidad?

- La pandemia fue un desafío grande para nosotros, implicó desde cambios edilicios hasta de la modalidad de actuar. Saliendo de la pandemia, el problema de la atención médica en general es la escasez de profesionales. Esto es un combo de causas, la principal es que cada vez se estudia menos Medicina. La cantidad de médicos que se recibían en la época donde me gradué eran alrededor de 1300, hoy son 380 a nivel provincial, tanto en la UNC como la Católica. La camada nuestra se empieza a retirar y hay que reemplazarla y eso está crujiendo ya en algunas áreas porque faltan especialidades y profesionales. Además hay un fenómeno del que poco se habla que fue la caída de las clínicas de los pueblos pequeños. Hace una década había 256 clínicas en todo Córdoba, hoy son 90 y pico. Clínicas que abastecían la demanda de atención primaria de su localidad. Hoy esa gente se viene atender a San Francisco.

- ¿Cuáles son los desafíos que se plantean a futuro?

- El principal es tratar de derivar lo menos posible. Últimamente se impuso una tendencia que nos parece muy buena, probamos realizar una cirugía cardiovascular acá y se puede hacer perfectamente. Algunos profesionales de Córdoba están viniendo a hacer cirugías de complejidad a San Francisco. Eso evita derivación, traslado de la familia y muchas complicaciones. A medida que consigamos profesionales que salgan al interior vamos a poder hacer la gran mayoría de las prestaciones localmente, es uno de los grandes objetivos de los próximos cuatro o cinco años. Debemos potenciar la relación con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, con la cual firmamos un convenio en 2016, donde alumnos del último año de la carrera vienen a hacer la Práctica Final Obligatoria, conocida como PFO, a nuestra clínica y eso nos ha generado una gimnasia docente que antes no teníamos y enriquece al profesional que interviene y al alumno que concurre. La profundización de este vínculo es una de las premisas hacia adelante.

- ¿Qué significa para la ciudad la Clínica Regional del Este?

Significa un lugar donde se practica medicina de alta calidad, con un cuerpo profesional variado y numeroso, que funciona con una gran coordinación y colaboración de todos los servicios. Donde además se ha logrado un clima de trabajo adecuado a nuestra gran responsabilidad con los habitantes de la ciudad y la región.