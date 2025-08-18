El Gobierno de Córdoba extendió el plan de conectividad educativa iniciado en 2024 con el objetivo de garantizar internet de calidad en todas las escuelas públicas de la provincia. Según informó la administración provincial, actualmente son 1.295 los establecimientos conectados, lo que amplía las oportunidades de aprendizaje y el acceso a herramientas digitales.

La iniciativa fue lanzada en agosto del año pasado por el gobernador Martín Llaryora, y en su primera etapa benefició a 871 escuelas rurales y de montaña. Según consignó la Agencia Conectividad Córdoba, en la segunda etapa se incorporaron antenas Starlink para brindar servicio a instituciones con dificultades de acceso por razones geográficas o de infraestructura.

El plan incluye la instalación del denominado Piso Tecnológico, un sistema que asegura cobertura wifi en todo el edificio escolar y en un radio de 20 metros, lo que permite también a vecinos cercanos acceder a la red. Además, incorpora filtrado de contenidos para restringir el uso de sitios no permitidos.

De acuerdo con la información oficial, la tecnología instalada ofrece una conexión de 300 megas con prioridad de tráfico y prestaciones superiores a las disponibles para uso particular. El programa está a cargo de la Agencia Conectividad Córdoba, dependiente del Ministerio de Economía y Gestión Pública, y forma parte de la reforma educativa provincial vinculada al acceso igualitario a internet.

Entre las instituciones recientemente incorporadas figuran el Jardín de Infantes y la Escuela Bernardino Rivadavia de Serrezuela, el I.P.E.A. N° 306 Dr. Amadeo Sabattini de Paso Viejo, la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Huanchillas, el C.E.N.M.A. N° 346 Anexo Bengolea, el Jardín de Infantes General José de San Martín de Salsacate, el C.E.N.M.A. de San Francisco del Chañar y el Jardín de Infantes General San Martín de la misma localidad.

El gobierno provincial destacó que la iniciativa, inédita en Latinoamérica, implicó un despliegue técnico y logístico de gran magnitud y una inversión histórica en infraestructura digital, lo que asegura igualdad de oportunidades para estudiantes, docentes y comunidades del interior cordobés.