En Villa General Belgrano se realiza el montaje de una importante pasarela peatonal frente a donde se ubicará la nueva Terminal de Ómnibus.

La flamante infraestructura brindará mayor seguridad para los peatones que ingresan o egresan del casco céntrico de la localidad.

Cabe destacar que su diseño mantiene el estilo arquitectónico centroeuropeo de la ciudad serrana.

La obra se ubica en el ingreso a Villa General Belgrano por Ruta 5 y permitirá acceder caminando a la nueva terminal de ómnibus, cuya ejecución está en su etapa final.

La nueva terminal liberará el predio de la actual terminal, “metido” dentro la ciudad

La obra de la nueva terminal, con un costo final estimado en $ 4.000 millones, se inició tras 6 años de gestión ante la Nación, que inicialmente aportaría buena parte del financiamiento.

Pero nada de eso sucedió y el recorte a la obra pública de la gestión nacional obligó al municipio a destinar unos $ 1.800 millones de recursos propios. La provincia de Córdoba -en tanto- aporta $ 350 millones.