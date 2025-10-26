El exgobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su voto este domingo a media mañana en el colegio Domingo Savio y destacó la normalidad con la que se desarrollan las elecciones legislativas en la provincia.

“Están constituidas todas las mesas y se vota con normalidad. Quiero pedirle a los cordobeses que vayan y voten. Todos somos iguales, porque cada voto vale uno”, señaló el dirigente peronista.

Schiaretti remarcó la importancia de la participación ciudadana y del poder del voto para definir el rumbo del país. “Uno manifiesta si la dirección del país es adecuada o si debe hacerse algún cambio. Hay que votar sin miedo, porque Argentina no se va a desbarrancar mañana”, expresó.

En ese sentido, consideró que una derrota del oficialismo nacional podría abrir la posibilidad de modificar políticas que, a su entender, “vienen siendo mal hechas”. “Si pierde el gobierno nacional, hay más posibilidades de que se cambien las cosas. Argentina saldrá adelante”, afirmó.

El postulante se mostró confiado en el futuro del país con su partido político: “Con Provincias Unidas aspiramos a ser la tercera fuerza nacional”.

"Nos quieren asustar que si pierden va a haber caos y no es así, capaz solo es hora de dialogar más", sumó.

El exmandatario cordobés también comentó que, hasta la media mañana, la concurrencia a las urnas era moderada. “Hasta ahora no es que haya concurrido masivamente la gente, pero suele ir cerca del mediodía”, explicó.