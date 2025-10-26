El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca, emitió su voto este domingo en Villa Dolores, en el marco de las elecciones legislativas, y expresó su agradecimiento a los fiscales que participan de la jornada electoral en defensa del espacio que lidera el presidente Javier Milei.

“Quiero agradecer a todos los fiscales el trabajo que están haciendo cuidando el voto del presidente Milei y de todo el electorado para darle mayor transparencia a estos comicios”, destacó el referente libertario.

Roca subrayó la importancia de la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes, a quienes llamó a involucrarse en la definición del rumbo del país.

“Nos jugamos el futuro del país. Si sos joven, decidí tu futuro, porque si no otros lo decidirán por vos. Poné tu granito de arena y elegí tu propio futuro”, afirmó.

Fuente: Cadena 3.