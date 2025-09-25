La Municipalidad de Villa María clausuró una carnicería de la ciudad luego de comprobar que arrojaba restos de carne y huesos en el sector de la costanera del río conocida como “el arenero”, dentro del barrio Vista Verde. El procedimiento fue llevado a cabo tras recibir denuncias vecinales por la presencia de desechos en estado de putrefacción que crearon un foco de infección y habrían originado el envenenamiento de perros en la zona.

Según informó el municipio, las autoridades iniciaron la investigación a partir de los reclamos de vecinos y, mediante el uso de cámaras de seguridad, lograron identificar una camioneta vinculada al local comercial responsable. A partir de esta evidencia, se aplicó una multa por infracción y se procedió a la clausura preventiva del establecimiento, por orden del Juzgado de Faltas.

La secretaria de Seguridad, Guadalupe Vázquez, señaló que el operativo “se enmarca en el trabajo integral que realizamos desde la Guardia Local para proteger a nuestros vecinos y vecinas”. La funcionaria indicó que tras contactar al propietario del comercio, este se comprometió a retirar los restos arrojados, pero que no lo hizo y al día siguiente la carne seguía en el lugar. “Esto empeoró la situación, ya que entendemos que la intención era mantener los restos en el lugar, agravando el problema que afectaba al espacio público”, explicó.

Vázquez también informó que se evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal por violación a la Ley de Ambiente.