El dirigente cordobés Agustín Spaccesi, uno de los referentes del Partido Libertario en Córdoba, fue denunciado la semana pasada por una familia que lo acusó de haberles golpeado en medio de una discusión de tránsito en Villa Allende.

Según los denunciantes, el hecho sucedió el domingo 17 de abril en horas del mediodía cuando Spaccesi habría frenado en doble fila frente al polideportivo ubicado en la calle Río de Janeiro de Villa Allende, lo que provocó bocinazos y discusiones.

La familia de Silvia Mensio y Daniel Caputto, y su hija Stefania Menoyo, realizaron una denuncia contra el dirigente libertario porque, según manifestaron, fueron víctimas de un ataque por parte del político en la ciudad de Villa Allende.

Spaccesi, en cambio, negó los hechos. Pero no solo eso, sino que aseguró que no le pegó a nadie y que en realidad él había sido víctima del ataque originado por una discusión de tránsito. "Me parece un acto de locura total el grado de violencia que hay en la calle", expresó en diálogo con Canal 12.

Sin embargo, este lunes se conoció un video en el que se ve parte de la pelea y no deja dudas: Spaccesi se baja de su camioneta y golpea a Caputto, un hombre de 67 años, debiendo ser frenado por otras personas para que no siguiera con la agresión.

El dirigente libertario es separado por varias personas que estaban en el lugar, tras lo cual vuelve hacia el vehículo pero sigue discutiendo y nuevamente intenta agredir a Caputto, pero es frenado.

“Adjunto un video aportado por un testigo que vivencia las agresiones de Agustín Spaccesi hacia mí y mi familia. Esta es la persona que se está mostrando por los medios como un sujeto honesto, pacífico y ejemplar. Esperamos que se haga justicia”, dijo Stefanía Menoyo.

Con información de Lavoz.com.ar