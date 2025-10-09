El Banco de la Provincia de Córdoba se sumó al lanzamiento de la temporada de verano 2026 en Córdoba con promociones especiales a través de su tarjeta Cordobesa, que incluyen cuotas sin interés en hotelería, festivales y eventos, descuentos en locales gastronómicos y además mantiene las cuotas sin interés en supermercados de la provincia de Córdoba.

La apertura oficial de la temporada turística 2025/2026 fue encabezada por el gobernador Martín Llaryora en un acto realizado este miércoles 8 de octubre en el Parque del Chateau, y allí Bancor presentó sus propuestas de financiamiento.

El paquete de beneficios a través de Cordobesa (Visa y Mastercard) incuye los siguientes puntos

Ofrecerá del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026 hasta 12 cuotas sin interés en hotelería y cabañas.

en hotelería y cabañas. Hasta 6 cuotas sin interés para espectáculos, festivales, parques recreativos y teatros.

para espectáculos, festivales, parques recreativos y teatros. Un 20% de descuento los viernes y sábados en locales gastronómicos y regionales adheridos, con un tope de reintegro de $10.000.

en locales gastronómicos y regionales adheridos, con un tope de reintegro de $10.000. A esto se le suman las 4 cuotas sin interés en supermercados.

Más de 400 eventos

Desde la entidad provincial destacaron que la propuesta de Bancor para el verano complementa la amplia oferta cultural y recreativa presentada por la Agencia Córdoba Turismo. Bajo el lema “Verano fácil para todos”, el programa incluye más de 400 eventos, más de 200 celebraciones, nuevas vías turísticas, la novedad de la ruta del Motorhome, las mejoras en la conectividad aérea y terrestre y los proyectos para dotar de más infraestructura al Camino de Brochero.

La presentación organizada por la Agencia Córdoba Turismo reunió a autoridades provinciales, intendentes, representantes del sector privado y referentes del ámbito turístico y cultural.