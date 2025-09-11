Pablo Acosta, un hombre de 43 años oriundo de San Francisco que actualmente reside en Río Cuarto, se encuentra atravesando un delicado estado de salud. En las últimas horas, su familia volvió a pedir con urgencia la colaboración de la comunidad para conseguir dadores de sangre, ya que su operación depende de que pueda ser estabilizado médicamente.

Acosta está internado en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto. Su entorno necesita al menos cuatro donantes para continuar con el tratamiento y afrontar una posible cirugía que podría realizarse en las próximas horas.

El pedido está dirigido a cualquier persona que cumpla con los requisitos para donar sangre y pueda acercarse al Servicio de Hemoterapia, ubicado en el primer piso del hospital, de lunes a viernes entre las 7:30 y las 9:30.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 18 y 55 años

Pesar más de 53 kilos

Estar en buen estado de salud

No estar medicado ni resfriado

No haber tenido hepatitis después de los 10 años

No tener tensión alta o baja, ni anemia

Asistir con DNI, habiendo dormido bien y tras un desayuno liviano (sin lácteos ni jugos de frutas)

Consultas: (0358) 4678725 (Servicio de Hemoterapia)