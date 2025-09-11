Urgente: piden dadores de sangre para un sanfrancisqueño internado en Río Cuarto
Pablo Acosta necesita ser estabilizado para una cirugía urgente. Su familia renovó el pedido solidario para conseguir dadores de sangre en el Hospital San Antonio de Padua.
Pablo Acosta, un hombre de 43 años oriundo de San Francisco que actualmente reside en Río Cuarto, se encuentra atravesando un delicado estado de salud. En las últimas horas, su familia volvió a pedir con urgencia la colaboración de la comunidad para conseguir dadores de sangre, ya que su operación depende de que pueda ser estabilizado médicamente.
Acosta está internado en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto. Su entorno necesita al menos cuatro donantes para continuar con el tratamiento y afrontar una posible cirugía que podría realizarse en las próximas horas.
El pedido está dirigido a cualquier persona que cumpla con los requisitos para donar sangre y pueda acercarse al Servicio de Hemoterapia, ubicado en el primer piso del hospital, de lunes a viernes entre las 7:30 y las 9:30.
Requisitos para donar sangre
- Tener entre 18 y 55 años
- Pesar más de 53 kilos
- Estar en buen estado de salud
- No estar medicado ni resfriado
- No haber tenido hepatitis después de los 10 años
- No tener tensión alta o baja, ni anemia
- Asistir con DNI, habiendo dormido bien y tras un desayuno liviano (sin lácteos ni jugos de frutas)
Consultas: (0358) 4678725 (Servicio de Hemoterapia)