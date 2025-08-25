La intendenta Silvia Bertotti de la localidad de El Tío firmó de un Convenio Marco de Cooperación que otorga al municipio la jurisdicción y responsabilidad sobre la Reserva Natural del Espinal, un área de 26 hectáreas donde se protege el monte nativo y su fauna autóctona.

La rúbrica del acuerdo estuvo encabezada por el presidente de la Comunidad Regional San Justo, Gabriel Faletto, junto al subsecretario de Diversidad dependiente del Ministerio de Ambiente Miguel Magnasco y la Municipalidad de El Tío.

“Este paso nos compromete a cuidar, preservar y valorar nuestro entorno, garantizando un legado ambiental para las futuras generaciones”, expresó la intendenta.

La Reserva Natural del Espinal se ubica al norte de la localidad, y constituye un bosque característico de esta ecorregión, que ha sufrido fuertes presiones por el avance de la frontera agropecuaria.

El subsecretario de Diversidad Magnasco, destacó el valor ecológico de la zona: “Tiene ejemplares de algarrobos, de chañares, de talas de muchos años, es un bosque bien consolidado que no se ve en esto que se llama la ecoregión del Espinal, que es donde más esfuerzo hay que hacer para recuperarlo".

Pulmón verde

El acuerdo se enmarca dentro del programa Pulmones Verdes, una iniciativa provincial destinada a la conservación, restauración, creación y fortalecimiento de espacios naturales o seminaturales urbanos, con el objetivo de proteger la biodiversidad y reforzar la resiliencia de los territorios frente a las consecuencias del cambio climático.

En el departamento San Justo ya existe otra experiencia bajo esta misma categoría: el Corredor Biológico Costanera, que busca articular áreas verdes urbanas con corredores naturales. En este marco, cada municipio que participa se compromete a resguardar la diversidad biológica local y a implementar políticas activas de protección ambiental.

Una reserva privada se incorpora al sistema de conservación provincial

Durante el mismo acto, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, encabezó la ceremonia de incorporación de cuatro Reservas Privadas al sistema provincial de conservación, ampliando de manera significativa la superficie protegida en la provincia de Córdoba.

La iniciativa forma parte de la creación del Registro Provincial de Áreas Naturales Protegidas Privadas, una herramienta pensada para fomentar la preservación de ambientes con alto valor ecológico, sin interferir con las actividades productivas de cada establecimiento. El objetivo es lograr una convivencia armónica entre la producción y el resguardo de la vida silvestre.

Las reservas incorporadas en esta oportunidad son: Los Barrancos (Luyaba), Las Dos Hermanas (Arias), Monte Nativo (El Tío) y El Retiro (Rayo Cortado). En conjunto, suman 5.221 hectáreas que se integran al sistema provincial de conservación.

En el caso de El Tío, la reserva Monte Nativo es un ambiente de espinal que conserva condiciones casi prístinas, con mínima intervención humana y escasa presencia de especies exóticas. Estas características le otorgan un alto valor estratégico para la conservación, al tratarse de un ecosistema en franco retroceso dentro del territorio provincial.