Una mujer de 60 años fue hallada asesinada a puñaladas en su casa del barrio Lamadrid, en la ciudad cordobesa de Villa María. Su hijo, un hombre de 38 años, fue detenido en el lugar del hecho y quedó imputado por homicidio, según confirmaron fuentes judiciales.

El crimen se produjo en una vivienda ubicada sobre calle Periodistas Argentinos al 484, cerca de la intersección con calle San Luis.

Según informa La Voz del Interior, la víctima fue identificada de manera extraoficial como Mónica Viviana Salguero, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. Su hijo, identificado también extraoficialmente como Carlos Daniel Gómez, fue arrestado por la Policía y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal de instrucción Nº 3 de Villa María, René Bosio, está a cargo de la causa y ordenó diversas diligencias para esclarecer el hecho. El funcionario estuvo presente en la escena del crimen junto a personal judicial, forense y policial.

El cuerpo de la mujer fue descubierto luego de que vecinos alertaran a la Policía por ruidos y movimientos extraños en la vivienda.

Según informó el mismo medio, el acusado fue aprehendido en el lugar del crimen y trasladado a una dependencia policial. Se prevé que sea indagado en las próximas horas, mientras se investiga si padece algún trastorno psiquiátrico.

La conmoción en la ciudad se incrementó por la cercanía temporal con otro caso similar: apenas horas antes, un tribunal había condenado a prisión perpetua a Gino Ferrari, declarado culpable de asesinar a puñaladas a su madre, Natalia Mariani, en Villa Nueva en diciembre de 2023.