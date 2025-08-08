El arranque del viernes 8 de agosto estuvo marcado por un fuerte descenso de temperatura en la provincia de Córdoba, que registró heladas generalizadas y mínimas extremas, especialmente en zonas del interior. El fenómeno fue consecuencia del ingreso de un frente frío desde el sur, que ya había comenzado a sentirse desde el jueves.

De acuerdo a datos proporcionados por distintas redes de monitoreo meteorológico, como las estaciones de Meteorafa y la red administrada por el Ministerio de Bioagroindustria junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba, las localidades más afectadas por el frío fueron Parador El Cóndor, La Cruz y Los Reartes, donde los termómetros marcaron -8,3°C.

En el departamento Río Cuarto también se observaron registros bajos, con Sampacho alcanzando los -7,3°C y Coronel Moldes los -5,4°C. Por su parte, en Huinca Renancó, al sur provincial, la mínima fue de -7,2°C, al igual que en otras localidades del departamento General Roca.

Según los datos difundidos, otras temperaturas destacadas fueron:

Villa Huidobro: -8°C

San Agustín: -6,9°C

Piedra Blanca (Río Seco): -6,4°C

Tancacha y Cuatro Vientos: -6,3°C

San Antonio de Arredondo: -6,1°C

Villa Valeria: entre -6,6°C y -5,8°C según diferentes estaciones

Buchardo: -4,6°C

General Levalle: -4,5°C

Manfredi y Las Junturas: -4,4°C

En la ciudad de Córdoba, el punto más frío se registró en la estación de la Universidad Católica, al sur de la capital, con una mínima de -3°C.

Las autoridades meteorológicas anticipan que las temperaturas comenzarán a subir de forma paulatina hacia el fin de semana, aunque se esperan nuevas heladas durante las próximas madrugadas en distintas regiones de la provincia.