Un frío polar cubrió la provincia: hubo registros de hasta -8,3°C en localidades del interior
Una masa de aire frío provocó heladas intensas en gran parte del territorio provincial. En Parador El Cóndor, La Cruz y Los Reartes se registraron las temperaturas más bajas del viernes.
El arranque del viernes 8 de agosto estuvo marcado por un fuerte descenso de temperatura en la provincia de Córdoba, que registró heladas generalizadas y mínimas extremas, especialmente en zonas del interior. El fenómeno fue consecuencia del ingreso de un frente frío desde el sur, que ya había comenzado a sentirse desde el jueves.
De acuerdo a datos proporcionados por distintas redes de monitoreo meteorológico, como las estaciones de Meteorafa y la red administrada por el Ministerio de Bioagroindustria junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba, las localidades más afectadas por el frío fueron Parador El Cóndor, La Cruz y Los Reartes, donde los termómetros marcaron -8,3°C.
En el departamento Río Cuarto también se observaron registros bajos, con Sampacho alcanzando los -7,3°C y Coronel Moldes los -5,4°C. Por su parte, en Huinca Renancó, al sur provincial, la mínima fue de -7,2°C, al igual que en otras localidades del departamento General Roca.
Según los datos difundidos, otras temperaturas destacadas fueron:
- Villa Huidobro: -8°C
- San Agustín: -6,9°C
- Piedra Blanca (Río Seco): -6,4°C
- Tancacha y Cuatro Vientos: -6,3°C
- San Antonio de Arredondo: -6,1°C
- Villa Valeria: entre -6,6°C y -5,8°C según diferentes estaciones
- Buchardo: -4,6°C
- General Levalle: -4,5°C
- Manfredi y Las Junturas: -4,4°C
En la ciudad de Córdoba, el punto más frío se registró en la estación de la Universidad Católica, al sur de la capital, con una mínima de -3°C.
Las autoridades meteorológicas anticipan que las temperaturas comenzarán a subir de forma paulatina hacia el fin de semana, aunque se esperan nuevas heladas durante las próximas madrugadas en distintas regiones de la provincia.