Un auto atropelló a varias personas en el centro de Córdoba y dejó al menos siete heridos

Un grave siniestro vial se produjo la tarde del lunes 13 de octubre en pleno centro de la ciudad de Córdoba, cuando un vehículo fuera de control atropelló a varias personas en la intersección de avenida General Paz y calle 9 de Julio. Al menos siete personas resultaron heridas, de las cuales cuatro fueron derivadas a centros de salud, según informaron fuentes oficiales.

Según La Voz, el conductor del automóvil sería un chofer de aplicación y habría perdido el control del vehículo, impactando inicialmente a un motociclista y luego a otros transeúntes.

Entre los heridos trasladados se encuentran tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. Uno de ellos fue derivado en código rojo al Hospital de Urgencias, mientras que otras dos personas ingresaron con código amarillo. La cuarta persona hospitalizada fue atendida en una institución privada.

El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, dijo que se estaban evaluando a los pacientes por politraumatismos en la institución de salud de la Municipalidad y que iban a atender al resto de los involucrados con menor gravedad in situ.

El conductor fue trasladado a la Comisaría 1ª, donde quedó bajo custodia. Según indicaron fuentes policiales al medio cordobés, el hombre declaró que “no tenía idea de lo que había pasado” y se lo notaba “muy perdido”. Se esperan los trámites judiciales correspondientes.

Testigos del hecho relataron a distintos medios que el vehículo arrastró al motociclista por varios metros antes de atropellar a otros peatones. Algunos de ellos afirmaron que el conductor circulaba a alta velocidad. Además, imágenes difundidas por El Doce muestran a un joven dentro del vehículo poco después del siniestro, mientras los presentes aseguran que intentó volver a encender el auto. También se escucha que habría una persona atrapada debajo del coche.

Como consecuencia del incidente, el tránsito fue totalmente interrumpido en la zona, con desvíos habilitados por avenida Colón. Servicios de emergencia y efectivos policiales trabajaron en el lugar.