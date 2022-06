Hasta el viernes 17 de junio continúan abiertas las inscripciones para la sexta edición del programa Incubacor, que otorga a emprendedores cordobeses la posibilidad de desarrollar de manera exitosa sus proyectos.

La incubadora especializada en pre-incubación de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de Córdoba acompañará a los proyectos con asesoría, capacitación y mentoría personalizada a cargo de profesionales. El objetivo es alcanzar un concepto definido sobre la viabilidad y puesta en marcha de los emprendimientos hasta su ejecución

Por un periodo de seis meses y en formato híbrido (presencial / virtual), los incubados tendrán la asistencia necesaria para la formulación de su plan de negocios, vinculación con referentes y cámaras de los sectores que correspondan a cada proyecto. Además, recibirán formación en distintas competencias necesarias para el desarrollo de los emprendimientos, para que posteriormente puedan ser presentadas a las incubadoras de la Provincia.

Una vez que los proyectos hayan sido desarrollados, desde la Subsecretaría PyME se hará un seguimiento para mejorar los procesos de soporte a los emprendedores. Hasta el momento se han pre-incubado alrededor de 85 proyectos.

Requisitos para participar

* Poseer usuario Ciudadano Digital (CiDi).

* Los proyectos deben ser desarrollados en la provincia de Córdoba y estar en etapa de idea.

Se priorizarán ideas-proyectos que tengan como objetivo la creación de empresas en base tecnológica, deportivas, audiovisuales y aquellas que impliquen el agregado de valor en origen y fuentes de energías alternativas, como así también aquellos proyectos que tengan como objetivo la creación de empresas B.

El proyecto debe ser desarrollado por un equipo de trabajo, por lo que se sugiere no presentar proyectos unipersonales.

Completar el formulario de inscripción donde se deberá adjuntar un video con un pitch de no más de tres minutos de extensión. Aquellos que superen los tres minutos quedarán automáticamente descalificados.

Los proyectos no deben degradar el ambiente, no violar la propiedad intelectual o industrial de terceros y no tener como finalidad su uso en la industria bélica.

Inscripción y otros datos a tener en cuenta

* Las inscripciones son hasta el 17 de junio.

* El 30 de junio se conocerá el listado final con los seleccionados.

* El 18 de julio comienza la actividad en Incubacor.

* Los proyectos presentados serán evaluados por una comisión integrada por representantes del Gobierno de Córdoba, sectores públicos, privados y del ámbito académico.

Formularios e instructivos en: http://incubacor.cba.gov.ar

Más información: subsecretariapymecordoba@gmail.com (asunto: Convocatoria Incubacor). De lunes a viernes de 9 a 17.