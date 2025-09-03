Tránsito: avanza la obra de saneamiento cloacal

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ejecuta la obra de saneamiento cloacal en la localidad de Tránsito, en el departamento San Justo, que registra un avance del 78%.

Con una inversión de 4.604.104.615 pesos, el proyecto permitirá garantizar un servicio esencial y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, durante los próximos 20 años.

El proyecto contempla la construcción de un sistema integral de recolección y tratamiento de efluentes cloacales para el municipio, que hasta ahora utiliza sistemas individuales de cámara séptica y pozos absorbentes.

El subsecretario de Infraestructura de Saneamiento, José Chicala, junto al intendente de Tránsito, Fabián Violo, supervisó el progreso de la obra.

Para Violo, la inversión “significará mejorar la calidad de vida de los vecinos que no necesitarán vaciar más pozos negros y cámaras. Además, a futuro será otra fuente de trabajo local, ya que se necesitarán técnicos que pongan en marcha la planta, electricistas, guardias, entre otras tareas”.

Por su parte, Chicala señaló que “se trata de infraestructura básica para la obra de saneamiento de la localidad. Desde el punto de vista ambiental es un proyecto muy importante ya que va a permitir sanear todos los efluentes cloacales de la localidad”.

Obras en ejecución

El sistema cloacal proyectado incluye la construcción de una planta depuradora, una estación de bombeo, la cañería de impulsión hacia la planta y una obra de descarga en un canal adyacente que desemboca en el Río Segundo.

La estación de bombeo contará con dos electrobombas, de las cuales una estará en funcionamiento y la otra en reserva, garantizando la continuidad del servicio.

La cañería de impulsión contempla la provisión y colocación de 2.040 metros de cañería de PVC.

Además, la planta de tratamiento de líquidos cloacales estará equipada con un sistema de pretratamiento para camiones atmosféricos, cámara de carga con rejas y tamices automáticos, una laguna aireada de mezcla completa, una laguna facultativa y una cámara de contacto.

Se construirán edificaciones complementarias como la sala de dosificación de cloro, la sala de guardia y de tableros.

También, se ejecutarán obras e instalaciones adicionales que incluyen cerco perimetral, instalación de agua potable, sistema de desagües pluviales, alambrado exterior, caminos internos, sistema de alimentación y distribución eléctrica, protección contra descargas atmosféricas y parquización.

Finalmente, la obra contempla la ejecución de una cañería de descarga, con la provisión y colocación de 3.975 metros de cañería de PVC de 250 milímetros de diámetro, que permitirá conducir de manera segura los efluentes tratados hacia el cuerpo receptor.