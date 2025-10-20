Talleres de Bienestar Docente fortalecen vínculos en escuelas de toda la provincia

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, y la Dirección General de Bienestar Educativo, continúa implementando acciones estratégicas para el abordaje del Bienestar Docente con el lanzamiento de talleres vivenciales en diversas localidades.

Bajo la denominación «Fortalecimiento de vínculos habilitantes y colaborativos. Herramientas de comunicación y prevención de conflictos en la escuela», estos encuentros tienen como propósito enriquecer las herramientas, estrategias y recursos de docentes y directivos para el ejercicio de su rol en un entorno educativo de bienestar.

Hasta el momento, más de 180 docentes de 86 escuelas de nivel inicial y primario han participado activamente en los talleres realizados en Villa Dolores, La Carlota y la zona norte de Córdoba capital.

En cada taller vivencial, se abordó la importancia de construir vínculos habilitantes y colaborativos en el ámbito escolar, junto con el uso de herramientas de comunicación esenciales para la prevención y gestión de conflictos, tales como la escucha activa, el valor de la palabra y la pregunta.

Mediante diferentes experiencias y lenguajes de intercambio, los participantes construyeron colectivamente «claves» que permiten a cada institución educativa crear y/o fortalecer condiciones que promuevan un entorno de bienestar en sus prácticas cotidianas. Los encuentros se desarrollaron en un clima de calidez y reconocimiento mutuo, favoreciendo la participación activa de los asistentes.

La implementación de estos encuentros fue posible gracias al acompañamiento y la colaboración de las supervisoras Graciela Bisaro, Bibiana Flores, Estela Maldonado, Gabriela Tedesco, Silvana Romagnoli, Mónica Cogorno, Silvina Franco, Marcela Ochoa y Daniela Cabada, quienes generaron las condiciones logísticas necesarias, así como de los equipos profesionales de los Equipos de Apoyo y Orientación Escolar (EPAE) de las localidades correspondientes, quienes colaboraron activamente en la organización.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, resaltó la importancia de fortalecer el bienestar docente en línea con la gestión provincial: “Estos talleres forman parte de la política integral impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que pone a las y los docentes en el centro de la agenda educativa. Promover su bienestar, cuidar sus trayectorias y acompañar su desarrollo profesional es esencial para garantizar una educación de calidad en toda la provincia”.

Por su parte, Claudia Maine, Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, destacó el impacto de esta política ministerial: “Estos espacios de acompañamiento a la tarea docente centrados en los vínculos -entre docentes, estudiantes, equipos directivos y familias- cuando son habilitantes, colaborativos y respetuosos, tienen el poder de transformar realidades, poniendo en el centro el bienestar de quienes enseñan”.

Finalmente, Juan José Castellano, Director de Bienestar Educativo, celebró la instancia y la participación de los equipos: “Los vínculos son la base sobre la cual se construye el clima institucional, el trabajo pedagógico y la convivencia. Destacamos la apertura, la participación y el compromiso, valorando que, en cada intercambio, en cada reflexión, se encuentra presente la escucha activa y la construcción colectiva, co-creando espacios de bienestar y cuidado mutuo”.