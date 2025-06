La controversia generada por un video falso creado con inteligencia artificial, que simula la voz e imagen del gobernador Martín Llaryora y fue publicado por el diputado nacional Rodrigo de Loredo en sus redes sociales, sumó un nuevo capítulo. El propio mandatario provincial se refirió a la situación por primera vez desde Río Cuarto, en el marco de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Formación Profesional con orientación en Tecnología Aplicada al Agro.

Llaryora abordó la polémica destacando el impacto personal de la difusión del material: "Me han injuriado, y eso siempre duele, a cualquiera le duele cuando lo injurian", expresó el mandatario provincial. Reflexionó sobre el uso de la tecnología en este contexto, señalando que "la inteligencia artificial es un nuevo debate, pero la injuria no. La injuria siempre duele".

El reclamo del gobernador y la reflexión sobre la injuria

El gobernador cordobés hizo hincapié en la necesidad de una disculpa pública y el retiro del video. "Todavía sigo esperando que por lo menos me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho", manifestó Llaryora. Utilizó una analogía para ilustrar la dificultad de revertir el daño causado por este tipo de acciones: "Es como si uno agarrara un almohadón, y más ahora cuando la injuria es tecnológica, y lo cortara, ¿no? Y salen las plumas, y el viento se las lleva. Después vos te querés arrepentir y las querés juntar de nuevo, porque claramente te da vergüenza lo que hiciste".

Llaryora insistió en que estas prácticas no deben ser naturalizadas, ya que "esto está mal y no hay que hacérselo a nadie porque después es difícil reparar. La injuria duele, llega, no para. Piénsenlo antes de hacer cualquier cosa, porque después es difícil arrepentirse". En ese sentido, solicitó avanzar en regulaciones para evitar la repetición de este tipo de ataques, indicando que "ahora hará falta legislar. Lamentablemente yo espero una disculpa, que lo retiren, y que avance la legislación para que estas cosas se penen y no se vuelvan a hacer, porque legitimar o naturalizar esto es como que el que está viendo diga ‘ah, está bien’".

La voz del Gobierno Provincial

Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, también se refirió al video, calificándolo como "una injuria de enorme gravedad institucional y política". Calvo agradeció la solidaridad recibida por parte de dirigentes a nivel nacional, provincial y municipal.

"Es una injuria grave al pueblo cordobés. La verdad que es gravísimo. Estamos hablando de una agresión directa hacia la figura del gobernador, que es la máxima autoridad de nuestra provincia", sostuvo Calvo. El ministro también cuestionó el uso político de herramientas tecnológicas avanzadas y exigió a De Loredo que se retracte: "Le pedimos que tenga la valentía de pedir disculpas y que baje ese video malintencionado. Nosotros dudamos incluso de que lo haya hecho él. Pero si lo difundió, es igual de grave. Parece una operación salida de los servicios de inteligencia".