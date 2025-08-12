Siete hombres mayores de edad fueron detenidos por la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba acusados de iniciar fuego en lugares no permitidos, bajo condiciones de riesgo para la propagación y generación de incendios forestales, en distintos puntos de la provincia.

Según informó el Gobierno de Córdoba, los procedimientos se concretaron en Coronel Moldes (Río Cuarto), Simbolar (Totoral), Villa Valeria (General Roca) y Villa Amancay (Calamuchita). En todos los casos, los aprehendidos quedaron a disposición de la autoridad de aplicación.

En Coronel Moldes, un hombre de 69 años fue arrestado por encender fuego para quemar restos de poda, provocando un incendio que afectó unas tres hectáreas de pastizales, alambrados, postes eléctricos y silobolsas con soja. En Simbolar, otro hombre fue detenido por una quema de poda que generó un principio de incendio.

En Villa Valeria, tres personas fueron arrestadas por iniciar fuego en un área con pastizales y árboles. Finalmente, en la zona rural de Cerro Pelado, en Villa Amancay, dos pescadores fueron detenidos tras encender fuego en un sector no autorizado.

La provincia se encuentra bajo estado de alerta ambiental desde el 2 de junio y se prohíbe encender fuego o realizar actividades que puedan provocar incendios.