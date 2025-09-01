La tormenta de Santa Rosa dejó un saldo de lluvias extraordinarias en el centro del país durante el fin de semana, con epicentro en Córdoba.

Tras las intensas lluvias de este sábado y domingo por la madrugada, la provincia experimentó un agosto sin precedentes en cuanto a precipitaciones.

Los mayores registros pluviométricos se registraron en Cruz Alta, con 330 milímetros, seguida por Bell Ville (232 ), Camilo Aldao (212,8 ), Los Zorros (199,6 ), General Roca (196,6), Monte Buey (195,8) e Inriville (187).

Otras localidades que registraron altos volúmenes fueron Marcos Juárez (170,5), Ordóñez (161,4) y Las Varillas (156,2).

En Santa Fe también hubo registros significativos: Murphy (215 mm), Christophersen (210), Firmat (201), Venado Tuerto (190) y Godeken (150).

Mientras que en Buenos Aires, la zona de Carlos Casares y Bolívar, que ya venían con anegamientos, sumaron entre 60 y 100 milímetros más, agravando aún más la situación.

Asistencia

En la jornada del domingo el gobernador Martín Llaryora tomó contacto directo con los intendentes de Marcos Juárez, Cruz Alta, Los Surgentes y Santiago Temple.

Asimismo, por instrucción del mandatario provincial, los ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad e Infraestructura y Servicios Públicos trabajan de manera conjunta con intendentes y jefes comunales para asistir a las familias afectadas, evitar el ingreso de agua a los cascos urbanos y rehabilitar las rutas anegadas por la abundante caída de agua.

Se activa el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, lo que posibilita el envío de fondos y de insumos esenciales para las familias afectadas: Artículos de limpieza, colchones, frazadas, chapas y elementos de primera necesidad.

Desde muy temprano, los equipos de Recursos Hídricos trabajan con retroexcavadoras y bombas de gran caudal para contener el ingreso de agua a los cascos urbanos del departamento Marcos Juárez y Río Primero.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, junto al secretario general Paulo Cassinerio, estarán esta tarde en el departamento Marcos Juárez para coordinar la ayuda enviada y acompañar personalmente a las familias.

El ministerio de Gobierno mantiene una comunicación permanente con los intendentes y jefes comunales. En tanto que el ministerio de Seguridad, a través de Defensa Civil, bomberos y la policía, coordinan la ayuda con los municipios para mitigar los efectos de las inundaciones.

Como ya se informó, Cruz Alta es la localidad donde mayor cantidad de agua cayó con 332 milímetros en pocas horas, Inriville registró 187,8 milímetros acumulados.

En estas localidades se trabaja con retroexcabadoras y se desplegaron bombas arroceras para drenar el agua acumulada.

También fueron afectados por la caída de agua los Departamentos Río Segundo, San Martín, Unión y el sur de San Justo.