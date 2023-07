El gobernador Juan Schiaretti se reunió este martes por la tarde, con inversores, tenedores de deuda y ejecutivos del JP Morgan, mayor entidad bancaria de Estados Unidos.

El encuentro se realizó en la sede de la citada entidad ubicada en la ciudad de Nueva York. En la oportunidad dialogaron sobre la situación actual de la provincia y del País, además de analizar distintas perspectivas de inversión.

Schiaretti repasó además el plan de obras públicas ejecutado por el gobierno provincial, la inversión en gasoductos troncales y la concreción de parques industriales.

En ese marco, el gobernador sostuvo que la Provincia mantiene siempre ‘la previsibilidad y otorga certezas a quienes invierten’, y añadió que ‘los compromisos se cumplen’, agradeciendo a los presentes 'la confianza en Córdoba'.

Por la provincia acompañaron al gobernador, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard y el secretario de Comunicaciones, Marcos Bovo.

Schiaretti disertó sobre agenda 2030

Por la mañana, el gobernador participó del panel “Implementing public policies for the 2030 Agenda: Experiences of local and regional governments and the role of international organizations” en el marco de un encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el gobierno de Córdoba, desarrollada en la sede Naciones Unidas.

Schiaretti fue el orador principal, en un panel donde estuvo acompañado por representantes del País Vasco, de la región de Catalunya, Ecuador, Kenia y Portugal, entre otros.

El mandatario provincial hizo un repaso de las múltiples obras en diversos ámbitos que se ejecutan en la provincia implementadas conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como infraestructura vial, gasífera, eléctrica, agua potable, viviendas, salud, educación, conectividad, el plan de acueductos troncales y de redes colectoras cloacales, entre otras.

“Quiero reafirmar nuestro compromiso con la implementación de la Agenda 2030 y la incorporación de los marcos de desarrollo sostenible en nuestras políticas públicas. Reconocemos que la infraestructura para el desarrollo productivo y social es clave para avanzar hacia un futuro próspero y equitativo. Trabajaremos incansablemente para seguir fortaleciendo nuestra infraestructura, fomentando la innovación y fortaleciendo las capacidades productivas, con el objetivo de construir una provincia más fuerte, inclusiva y sustentable para las generaciones venideras” sostuvo Schiaretti, y agradeció el apoyo de los organismos internacionales y de la OCDE.

En tanto, este miércoles, el gobernador Schiaretti disertará en el Foro Político de Alto Nivel 2023 (HLPF por sus siglas en inglés) en la sede de Naciones Unidas, en el marco del evento Foro de Gobierno Locales y Regionales sobre la agenda 2030.