Luego de confirmarse la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora junto a Juan Schiaretti le hablaron a la ciudadanía desde el búnker de Provincias Unidas.

Llaryora llamó a seguir consolidando el espacio cordobés a nivel nacional: “Reconocemos el resultado y vamos a seguir trabajando para construir una tercera fuerza nacional que represente al interior productivo del país”. Además, destacó a los gobernadores que integran Provincias Unidas, y que junto a él impulsaron esta alianza: “Son gobernadores que han mostrado capacidad de gestión, que han mostrado capacidad para tener el innegociable equilibrio fiscal, que no está hecho a los hachazos, con equilibrio social y equilibrio institucional y haciendo las obras públicas que permiten el desarrollo”.

Con seis diputados en el Congreso, Provincias Unidas se posiciona como una de las fuerzas emergentes de la política nacional tras las legislativas en Córdoba.

A continuación llegó el turno de las primeras palabras de Schiaretti que resultó diputado electo y regresa a la función pública luego de dejar la gobernación en 2023. El exgobernador se dirigió a la militancia, reconoció el resultado y dejó un mensaje para el presidente: “Al presidente Milei esperamos que pueda mejorar las condiciones de la Argentina”. También felicitó al candidato de LLA que resultó primero en los comicios y dijo: “Quiero felicitar a Gonzalo Roca y a La Libertad Avanza, que han sido legítimos ganadores de esta elección aquí en la provincia de Córdoba”.

La lista de Provincias Unidas, que encabezó Schiaretti logró sumar una banca más respecto a las dos que renovaba. En ese marco, el exmandatario valoró el crecimiento parlamentario del espacio: “Nos permitieron sumar un diputado más en relación a los dos que poníamos en juego”, afirmó.

A partir de diciembre, Provincias Unidas contará con seis miembros en la Cámara de Diputados, incluyendo a los legisladores que continúan su mandato hasta 2027. “Provincias Unidas es la voz del interior del interior de la Patria. Somos la voz de la producción y el trabajo, no de la timba financiera. Somos la expresión del federalismo y nunca vamos a dejar de luchar para que nuestra Argentina sea verdaderamente federal, y no dependa solo de lo que se decide en el AMBA y sus alrededores”.

También subrayó el carácter político del espacio: “Nosotros somos la expresión del diálogo y no del grito, de la tolerancia y no del insulto. Somos la expresión de la búsqueda de consenso y no del sometimiento. Somos la expresión de un país normal, que tenga sentido común y que vaya para adelante todos juntos”.

En referencia a su estrategia en el reconfigurado Congreso Nacional explicó que trabajarán para impulsar que se eliminen las retenciones y anunció también la promoción de programas laborales orientados a jóvenes: “Vamos a impulsar que se sancionen las leyes que permitan a los jóvenes tener la chance en serio de trabajar en el paso de nuestra provincia”, indicó y añadió que se incluye una ley de promoción del turismo "porque es una economía regional cordobesa y es lo que se viene en el mundo”.