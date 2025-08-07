El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reapareció en el debate público con una serie de declaraciones que resuenan en un contexto de incertidumbre económica y política. Sus palabras, que no hacen una mención directa al Gobierno de Javier Milei, sí apuntan a la actual dirección de la política económica del país.

Schiaretti consideró que la Argentina "necesita ordenar sus cuentas", pero inmediatamente contrapuso esta idea con la necesidad de que ese orden se haga "con justicia y sentido común". El dirigente cordobés fue tajante al señalar que "tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados o abandona las rutas. Eso es imposible de sostener en el tiempo".

El exmandatario, que podría ser candidato en las próximas elecciones legislativas, hizo un llamado a la moderación, pidiendo una política "sincera, sin extremos". En esa línea, advirtió que "saltar de un extremo al otro solo nos condena al fracaso".

Schiaretti defendió la viabilidad de una gestión económica que combine el orden fiscal con un enfoque humano. "Se puede tener una economía ordenada y humana. Quienes hemos gestionado con responsabilidad lo sabemos: no se trata de dogmas, sino de realismo, planificación y una apuesta firme al trabajo y la producción", sentenció.

Finalmente, el exgobernador remarcó dos pilares fundamentales para el crecimiento del país. "Sin trabajo no hay economía que se sostenga. Sin seriedad y previsibilidad, no hay inversión posible", concluyó.