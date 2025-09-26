La justicia de la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, resolvió que tres hermanos deberán asistir económicamente a su madre quien atraviesa una situación de salud delicada y requiere atención permanente . La decisión fue dictada por el juez Marcelo Escola, quien consideró que los hijos tienen responsabilidad directa en garantizarle una vejez digna.

Dos de los hermanos deberán abonar una cuota alimentaria de 900 mil pesos mensuales cada uno, según lo estableció el fallo. El tercero de los hijos ya venía afrontando los gastos de cuidado, lo que derivó en la presentación judicial por parte de la hija que convivía con la madre y que asumía en soledad los costos.

La abogada Ariana Rearte, representante de la mujer, afirmó que el caso es atípico ya que no es habitual que se reclame judicialmente a hijos en favor de sus padres. Sin embargo, destacó que en este caso fue necesario acudir a la Justicia debido a la falta de apoyo de parte de los demás hermanos.

La mujer en cuestión padece demencia vascular y no puede vivir sola y requiere asistencia las 24 horas, lo cual implica la contratación de personal especializado. Si bien tiene ingresos mensuales que superan el 1,8 millón de pesos, provenientes de su jubilación y de alquileres, gran parte de ese dinero se destina a medicamentos y servicios médicos.

Una obligación legal y moral

El juez Escola fundamentó su resolución en el principio de solidaridad familiar y el derecho a una vejez digna. Destacó que la obligación alimentaria entre parientes tiene un carácter asistencial, y que en casos de vulnerabilidad como el presente, los jueces deben fallar con esa perspectiva.

“No se trata solo de un tema económico, sino de un compromiso humano”, señalaron desde el entorno legal del caso, subrayando que desentenderse de una persona mayor cuando existen los medios para asistirla puede considerarse una forma de abandono.

Por su parte, los hermanos intimados manifestaron su desacuerdo con la decisión y propusieron como alternativa la institucionalización de su madre en un geriátrico. Sin embargo, el juez consideró que eso no los exime de su responsabilidad financiera, sobre todo si no existe consenso familiar ni garantías claras de atención adecuada.

Sin diálogo y con tensión familiar

El trasfondo del caso refleja un conflicto familiar marcado por la falta de diálogo. Según indicó Rearte, “hoy la gente no habla, no se comunica, y eso termina derivando en situaciones que podrían evitarse”. La falta de consenso entre los hermanos y el desgaste emocional de quien venía sosteniendo la situación llevaron el conflicto al ámbito judicial.

Para la abogada, el fallo es importante y puede abrir la puerta a que más adultos mayores reclamen judicialmente la asistencia de sus hijos cuando el entorno familiar no responde de manera equitativa.

