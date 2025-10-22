El gobierno de Santa Fe informó la incorporación de 500 dispositivos electrónicos de control para fortalecer el seguimiento de medidas judiciales en casos de violencia de género.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, quien además destacó el operativo conjunto que permitió detener al femicida de Rosana Villagra, asesinada en los últimos días en un caso que conmocionó a la capital provincial.

Los nuevos equipos —300 tobilleras para prisión domiciliaria y 200 dispositivos duales que combinan tobillera y botón de alerta— serán monitoreados de manera permanente por el Sistema 911. Según precisó Coudannes, el decreto de adquisición se firmó en septiembre y la implementación ya está en marcha. “Es una inversión prioritaria porque la tecnología salva vidas”, subrayó.

Los dispositivos duales permiten un monitoreo simultáneo de agresor y víctima: si la persona con restricción judicial se aproxima al perímetro de seguridad, el 911 recibe una alerta automática y activa el protocolo policial.

Cada equipo tiene un costo aproximado de 500 mil pesos mensuales en monitoreo y supervisión, a cargo de la Dirección Provincial de Monitoreo Electrónico. En septiembre hubo 22 activaciones por violencia de género y se registraron tres femicidios en el departamento La Capital.

Durante la conferencia, Coudannes confirmó la detención del presunto femicida de Villagra, quien fue capturado en la vía pública tras un llamado al 911.

Al cerrar la rueda de prensa, sostuvo que el objetivo del gobierno es consolidar un sistema de protección integral que combine prevención, tecnología y respuesta judicial.

“Tenemos que garantizar que cada alerta se traduzca en una acción inmediata. Las tobilleras y los botones duales son un paso más para proteger a las víctimas”, concluyó.