La Noche de los Museos se consolidó como una de las actividades culturales más esperadas de Santa Fe. Este sábado, más de 80 espacios históricos, artísticos y culturales de la capital de la vecina provincia recibirán a miles de vecinos y turistas con una programación especial que incluye visitas guiadas, conciertos y desfiles.

Según la app de viajes Maxim, el evento moviliza a miles de personas en las calles, lo que se refleja en un aumento del 5% en la demanda de traslados nocturnos.

Entre los sitios destacados que abrirán sus puertas se encuentran la Casa de Gobierno, el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” y el Museo Histórico Provincial “Brigadier General Estanislao López”. Estos lugares, por su relevancia histórica y sus actividades especiales, concentran gran parte de los recorridos de la jornada. También se sumarán otros espacios como la Ex Comisaría 4ta, el centro cultural La Josefa y el Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, ampliando la oferta cultural.

Un evento que dinamiza la ciudad

La masiva participación ciudadana en la Noche de los Museos demuestra el fuerte interés por la cultura. Leonardo Rizza, jefe de división de Maxim en Santa Fe, destacó el impacto del evento: "Miles de personas se movilizan para visitar espacios históricos y artísticos, y esa participación se refleja directamente en el aumento de los traslados nocturnos. Es un ejemplo de cómo el interés cultural impulsa tanto la vida comunitaria como la dinámica de la movilidad en Santa Fe".

La combinación de propuestas artísticas y patrimoniales con la movilización de miles de personas convierte a la Noche de los Museos en una de las jornadas más relevantes de la agenda cultural de la provincia.