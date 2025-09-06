Rural de Jesús María: Bancor presentó créditos con tasas preferenciales para el campo
Están destinados a la compra de maquinarias e infraestructura; insumos; sistemas de cría y para descuento de cheques de consignatarias y cabañeros.
El gobernador Martín Llaryora y el vicepresidente de Bancor, Juan Manuel Llamosas, firmaron en la 78° Expo Rural de Jesús María un convenio para potenciar al campo cordobés y su cadena de valor con líneas de créditos a tasa subsidiada, por un cupo total de $30 mil millones.
El financiamiento, además de impulsar de forma directa a los productores para sus campañas agrícolas ganaderas actuales, representa un importante apoyo a consignatarios, cabañeros, fabricantes de maquinarias, pymes agroindustriales, insumeras, cooperativas y empresas del sector, según consideraron desde la entidad bancaria.
En ese marco, y en la misma dirección, el Banco de la Provincia de Córdoba este año es el Naming Sponsor de la 78 Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, realizada por la Asociación Rural de Jesús María en el predio Ferial de Malabrigo.
Participaron del acto, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; su par de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; la líder de Agronegocios de Bancor, Evangelina Salloum, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Eduardo Riera; el intendente de la localidad, Federico Zárate; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, demás intendentes de la zona y funcionarios.
Según lo presentado, las líneas están destinadas a financiar la adquisición de maquinarias, equipamiento e infraestructura; también para la compra de insumos agrícolas y ganaderos; para sistemas de cría y para descuento de cheques de consignatarias y cabañeros.
El acuerdo beneficia a los productores cordobeses que desarrollen sus actividades en la Provincia y es parte de la política de promoción del desarrollo económico impulsada por el Gobierno de Córdoba.
La inscripción para acceder al financiamiento debe realizarse a través de la web oficial de Bancor, www.bancor.com.ar, en las fechas habilitadas durante los días de la 78° Expo Rural de Jesús María.
Detalle de las líneas de crédito
- Préstamos para adquisición de maquinarias, equipamiento e infraestructura: Beneficiarios: productores cordobeses con reciprocidad comercial.
- Créditos para compra de insumos agrícolas y ganaderos: Destinados a la compra de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, semillas y productos de nutrición y sanidad, en empresas con alianzas estratégicas con Bancor.
- Línea para sistemas de cría: Para financiar la adquisición de vacas, vaquillonas, ovejas y porcinas con garantía de preñes o reproductores de rodeo.
- Descuento de cheques para consignatarias y cabañeros: Operatoria con cheques físicos o electrónicos, respaldados con facturas o proformas de venta de animales.