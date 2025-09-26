Rige una alerta por vientos fuertes y tormentas para Córdoba y otras provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta de niveles amarillo y naranja por vientos fuertes y tormentas para este viernes 26 y sábado 27 de septiembre que abarca a Córdoba y otras provincias.

En el caso de San Francisco y el departamento San Justo, la alerta rige para la madrugada y la mañana del sábado 27.

De acuerdo con el reporte del SMN, en las zonas con alerta amarillo, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. “Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, señaló el informe.

Asimismo, se detalló que hasta el viernes 26 a la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h. A partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h.

En el departamento San Justo, en Córdoba, la alerta rige para la madrugada y la mañana del sábado 27.

Zonas en alerta para este viernes 26

Zonas en alerta para el sábado 27

En algunas zonas se mantiene la alerta de nivel amarillo y también de nivel naranja, en estos últimos casos al menos hasta la mañana.