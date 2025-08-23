La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil advirtió que hasta el domingo 25 de agosto el riesgo de incendios forestales será extremo en todo el territorio de la provincia de Córdoba, debido a fuertes vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, temperaturas en ascenso y una marcada disminución de la humedad relativa.

El organismo provincial recomendó intensificar las acciones de prevención ante las condiciones climáticas adversas. En este contexto, el vocero del área, Roberto Schreiner, recordó que “está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal”.

En caso de detectarse un foco, las autoridades recordaron que se pueden realizar denuncias o pedidos de asistencia a través de los teléfonos 0800-888-38346 (FUEGO), 100 (Bomberos Voluntarios) y 911 (Policía de Córdoba).

Desde el 2 de junio está vigente en Córdoba un estado de alerta ambiental por riesgo de incendios forestales, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año. De acuerdo con el decreto provincial, queda expresamente prohibido “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.

El período de mayor riesgo comienza habitualmente tras las primeras heladas del otoño e invierno, cuando las bajas temperaturas secan la vegetación y la convierten en un material altamente combustible, especialmente en zonas de valles y sierras.