Restauran exterior del edificio de la Municipalidad de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que se está ejecutando la última etapa de la obra para devolver la estética original al Palacio 6 de Julio, sede de la administración municipal. Se trata de un edificio que fue proyectada en 1953 y considerado uno de los grandes exponentes en el país de la arquitectura brutalista, característica de aquella época.

Sin embargo, a partir de su inauguración en el año 1961, las sucesivas administraciones fueron anexando elementos de distintos estilos, eliminando sus principales rasgos e invisibilizando otros.

"Entre ellas se encuentran numerosas capas de pintura colocadas sobre el hormigón a la vista o crudo, característico de la corriente brutalista que popularizó en todo el mundo el arquitecto, urbanista y pintor franco-suizo Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier", resaltaron desde la Municipalidad.

El objetivo de la administración de Martín Llaryora es que, a más de 60 años desde su inauguración, el edificio vuelva a recuperar el aspecto original que lucía en sus comienzos.

Según informó el Gobierno municipal, una de las obras en ejecución es la remoción de pintura con una innovadora técnica conocida como “soda blasting”, más efectiva y amigable con el ambiente que otros métodos similares como el arenado y el hidrolavado.

Además, este método tiene otros beneficios: no es tóxico, por lo que no genera daños paralelos y se disuelve fácilmente en agua, es decir que no deja restos ni manchas de ningún tipo.

Esta técnica se utiliza además para limpiar superficies compuestas por materiales como aluminio, acero inoxidable, ladrillo, piedra, vidrio, fibra de vidrio, madera, plástico y sellos, entre otros.

Dos máquinas en simultáneo trabajan en la sede del Ejecutivo municipal. Los trabajos se efectúan tanto en interiores como exteriores, a nivel del suelo y en altura.

Cómo sigue la limpieza

Mediante presión de aire comprimido, se aplica bicarbonato de sodio, que atomiza la superficie para levantar la pintura. De esta manera, el hormigón original queda al descubierto, lo que permite identificar la estética del diseño original.

Una vez terminada la limpieza, se le aplicará un impermeabilizante transparente que permitirá proteger los poros y que de esta forma el hormigón no acumule humedad, ollín ni grasa del ambiente. De esta forma, el material no se curte y mantiene su apariencia.

Para dejar en condiciones el mármol, por otra parte, se realizará un pulido, que tiene como fin nivelar y limpiar el material, para obtener un aspecto prolijo y brillante. Por último, una capa de teflón lo protegerá del exterior.

La obra está a cargo de la constructora CEDE. A su vez, esta trabaja con Master Soda Clean, encargada de proveer la tecnología, la única empresa en el país que ofrece este servicio. Ambas son originarias de la ciudad de Córdoba.

Esta última intervino anteriormente los edificios de Tribunales, la Legislatura provincial y la Lotería de Córdoba, por mencionar algunos ejemplos. Hoy quitan las cuatro manos de pintura que cubren las paredes de la sede del municipio.

Los trabajos son supervisados por Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos de la Nación al tratarse de un sitio de gran relevancia cultural.