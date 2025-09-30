Un ejemplar adulto de cóndor andino (Vultur gryphus) fue rescatado por los Bomberos Voluntarios de Salsacate en el paraje Bajo de los Corrales, luego de ser hallado herido e imposibilitado de volar. El animal presentaba una lesión en un ala, por lo que fue resguardado y se dio inmediato aviso a Policía Ambiental, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, encargado del control y la fiscalización de la fauna silvestre.

Tras ser trasladado al centro de rescate Tatú Carreta, en Casa Grande, los especialistas confirmaron que se trata de una hembra adulta de aproximadamente 8 kilos, con una lesión a la altura del codo del ala derecha.

Según explicó la médica veterinaria María Ahumada, una radiografía reveló que el animal fue víctima de un disparo de escopeta, lo que le provocó una lesión muscular compleja. Si bien los perdigones no fracturaron ningún hueso, el daño muscular requerirá una recuperación prolongada.

“El cóndor sufrió un disparo de escopeta; encontramos perdigones de munición pequeña que no llegaron a dañar ni quebrar ningún hueso, pero sí visualizamos una lesión muscular compleja”, indicó Ahumada.

Por su parte, Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental, confirmó que el animal está siendo atendido y será sometido a estudios complementarios una vez que se estabilice.

Especie protegida y en riesgo

El cóndor andino es la ave voladora más grande de Sudamérica, con una envergadura que puede alcanzar los tres metros. Habita zonas serranas y montañosas, y se alimenta principalmente de carroña. En la provincia de Córdoba ha sido recientemente declarado Monumento Natural, lo que garantiza su protección integral, el diseño de planes de conservación específicos y el desarrollo de acciones para preservar su hábitat.

Además, se encuentra clasificado en la categoría de conservación “Amenazada” (AM), lo que implica que, debido a la caza, la destrucción del hábitat o factores antrópicos, la especie podría pasar a estar en peligro de extinción.