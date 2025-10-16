Rescataron por vía aérea a una mujer de 90 años en la zona del Cerro Negro

En un operativo del Gobierno de Córdoba, una mujer de 90 años fue rescatada por vía aérea en Puesto Ledesma, cerca del cerro Negro, en la Sierra Grande, por un cuadro de insuficiencia respiratoria, deshidratación y malnutrición.

El rescate y atención a la mujer fue coordinado por los médicos aeroevacuadores de la Dirección de Emergencia Sanitaria y Derivación de Pacientes, a través del Ministerio de Salud y la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) de la Secretaría General de la Gobernación.

Posteriormente fue trasladada luego al Hospital Regional de Río Tercero, donde fue internada en cuidados intensivos

El procedimiento implicó la coordinación de múltiples áreas: personal de salud, pilotos, mecánicos, Defensa Civil y equipos logísticos en tierra.

Según detalló la Provincia, la aeronave utilizada es un helicóptero marca Airbus, modelo B3, que fue configurado especialmente para este tipo de situaciones. La misma despegó a las 16:17 horas hacía Puesto Ledesma, y aterrizó en dicha localidad a las 17 horas.

Precisaron que diez minutos después salió hacia Río Tercero, llegando a destino con la paciente a las 17:34 horas, y completando la aeroevacuación en condiciones de máxima eficiencia.

El aterrizaje fue llevado a cabo en el flamante helipuerto del Hospital Regional de Río Tercero, Brigadier General Juan Bautista Bustos, inaugurado en julio de 2022. Una vez allí, la paciente fue derivada al área de terapia intensiva.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el sistema de emergencias aéreas se encuentra disponible los 365 días del año, las 24 horas, con personal altamente capacitado y recursos técnicos listos para ser utilizados ante cualquier situación crítica, en todo el territorio de la provincia de Córdoba.