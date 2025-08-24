Dos hombres y sus respectivos perros fueron rescatados anoche por personal del DUAR tras haberse extraviado mientras ascendían por el sendero principal del Portal de Villa Alpina, en el cerro Champaquí, provincia de Córdoba.

Según informó La Nueva Mañana, los excursionistas fueron hallados tras un ascenso de aproximadamente 30 minutos por parte de los efectivos de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes fueron alertados mediante un llamado de emergencia. Una vez localizados, los hombres —ambos mayores de edad— fueron acompañados hasta su vehículo sin que necesitaran atención médica.

Uno de los perros, sin embargo, requirió asistencia ya que presentaba signos de fatiga muscular que le impedían continuar por sus propios medios, motivo por el cual también fue auxiliado por el personal actuante.