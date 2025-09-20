En las imágenes, grabadas por personal de la estación, se ve a varios empleados simular el secuestro y desaparición de una mujer. El contenido —que fue publicado originalmente en la cuenta de Instagram de la estación— muestra a los trabajadores comentando en tono de burla la llegada de una clienta, a la que califican como “infumable”.

Uno de ellos dice: “Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”. Más adelante, simulan introducirla en una bolsa de consorcio para luego cargarla en un camión con destino a Formosa. “Esta piba no va a joder más. Era hora, loco”, cierra uno de los protagonistas del video.

La supuesta intención humorística fue rápidamente condenada por usuarios de redes sociales y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, al entenderse como una banalización de la violencia de género.

Disculpas de la estación y comunicado de Shell

Frente al aluvión de críticas, desde la empresa propietaria de la estación, Eric Wagner y Cía., emitieron un comunicado pidiendo disculpas públicas.

“Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”, expresaron desde la firma, según recogió el portal CBA24n.

Asimismo, aseguraron que el video fue retirado y se comprometieron a revisar sus contenidos futuros con mayor responsabilidad.

Reacción de Raízen, licenciataria de Shell

La empresa Raízen, que opera la marca Shell en Argentina, también repudió el hecho y dejó en claro que se trató de una acción aislada por parte de un operador independiente. En un comunicado oficial, manifestaron:

“Condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía. Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere”.