Ranking: tres de las 10 mayores compañías lácteas del mundo operan en Córdoba

Según un reciente informe elaborado por el banco holandés Rabobank y publicado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), tres de las veinte compañías lácteas más grandes del mundo cuentan con plantas industriales en la provincia de Córdoba: Nestlé, Arla Foods y Saputo.

El ranking internacional está encabezado por Lactalis (Francia), seguida por Nestlé (Suiza), Dairy Farmers of America (Estados Unidos), Danone (Francia), Yili (China), Fonterra (Nueva Zelanda), Arla Foods (Dinamarca/Suecia), FrieslandCampina (Países Bajos), Mengniu (China) y Saputo (Canadá).

En Córdoba, Nestlé ocupa el segundo lugar a nivel mundial y mantiene operaciones en Villa Nueva. Arla Foods, en la cuarta posición, posee un establecimiento en Porteña, departamento San Justo, donde industrializa suero de queso con destino totalmente exportador. En tanto, la canadiense Saputo, ubicada en el décimo lugar del ranking, tiene una planta en Tío Pujio y otra en Rafaela, Santa Fe.

Además, entre las diez primeras del listado también aparece Danone, que opera en territorio argentino con una planta en la provincia de Buenos Aires, lo que eleva a cuatro el número de multinacionales del top global con presencia en el país.

De acuerdo con el Ocla, la instalación de estas firmas en Córdoba subraya la relevancia estratégica de la cuenca lechera provincial, una de las más importantes del país junto con Santa Fe, y su integración en la cadena global de valor, donde abastecen el mercado interno y exportan excedentes de producción.

Sector en crecimiento

Según destacó la Ocla en base a este informe, el sector lácteo mundial continúa mostrando dinamismo. Según el informe anual Global Dairy Top 20 elaborado por RaboResearch, en 2024 la facturación combinada de las 20 principales compañías del rubro aumentó un 0,6% en dólares estadounidenses, consolidando su peso en uno de los segmentos más valiosos de la industria alimentaria.

Para 2025, el análisis prevé un crecimiento adicional de 0,5% en la facturación de este grupo de empresas. Sin embargo, la cifra podría variar de manera significativa debido a factores como las fusiones y adquisiciones pendientes, las fluctuaciones cambiarias y las tendencias regionales de los precios de la leche.

El informe destaca que ocho compañías intercambiaron posiciones en el ranking de este año y proyecta que aproximadamente la mitad de las firmas que cotizan en bolsa mantendrán sus posiciones en 2026.

Un escenario marcado por fusiones y desinversiones

RaboResearch anticipa que la próxima edición del ranking reflejará un fuerte reacomodamiento a raíz de la actividad de fusiones y adquisiciones. Entre los principales movimientos previstos se encuentran:

La fusión FrieslandCampina-Milcobel.

La fusión Arla Foods-Deutsche Milchkontor (DMK).

La integración de Yoplait en Lactalis y Sodiaal.

La desinversión de Unilever en su negocio de helados.

Estos cambios llevarían a la salida de Unilever y DMK de la lista, dejando dos lugares vacantes. Según el informe, Magnum (marca vinculada a la desinversión de Unilever) y Emmi aparecen como los candidatos más firmes para ocupar esos puestos.