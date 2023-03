Este jueves, personal policial de la ciudad de Rafaela emitió una alerta de búsqueda por Ignacio Joel Acuña de 14 años, que falta en su hogar desde el último fin de semana.

La denuncia por la desaparición fue radicada por la madre del menor, una mujer de 49 años, la que manifestó que su hijo se fue de la vivienda el pasado 4 de marzo y no tuvo más noticias sobre él. Ignacio es de contextura delgada, de 1,72 metros de altura, de tez trigueña, color de pelo negro, ojos color marrón, no tiene tatuajes, ni aritos, anda siempre con gorra, una de color rojo y una mochila verde tipo militar.

Según describió, su hijo no padece ninguna enfermedad, no toma medicación y al momentos de desaparecer no tenía dinero, ni celular.

Ante cualquier novedad, aquellos que puedan aportar datos podrán comunicarse a la Comisaría 15 de Rafaela, teléfono 03492- 437385, o a la dependencia policial más cercana.