La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 9 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 4967

Posición 2. 7993

Posición 3. 9444

Posición 4. 0959

Posición 5. 1032

Posición 6. 0113

Posición 7. 2106

Posición 8. 0703

Posición 9. 8980

Posición 10. 0556

Posición 11. 6426

Posición 12. 7425

Posición 13. 3059

Posición 14. 5161

Posición 15. 1249

Posición 16. 0604

Posición 17. 8588

Posición 18. 3038

Posición 19. 4171

Posición 20. 8436



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 3452

Posición 2. 3902

Posición 3. 7170

Posición 4. 3109

Posición 5. 1307

Posición 6. 0934

Posición 7. 0833

Posición 8. 9993

Posición 9. 0478

Posición 10. 0900

Posición 11. 6178

Posición 12. 3053

Posición 13. 1749

Posición 14. 7482

Posición 15. 0303

Posición 16. 4799

Posición 17. 3728

Posición 18. 3684

Posición 19. 4651

Posición 20. 5851

