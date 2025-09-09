Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 9 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 9 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4967
Posición 2. 7993
Posición 3. 9444
Posición 4. 0959
Posición 5. 1032
Posición 6. 0113
Posición 7. 2106
Posición 8. 0703
Posición 9. 8980
Posición 10. 0556
Posición 11. 6426
Posición 12. 7425
Posición 13. 3059
Posición 14. 5161
Posición 15. 1249
Posición 16. 0604
Posición 17. 8588
Posición 18. 3038
Posición 19. 4171
Posición 20. 8436
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 3452
Posición 2. 3902
Posición 3. 7170
Posición 4. 3109
Posición 5. 1307
Posición 6. 0934
Posición 7. 0833
Posición 8. 9993
Posición 9. 0478
Posición 10. 0900
Posición 11. 6178
Posición 12. 3053
Posición 13. 1749
Posición 14. 7482
Posición 15. 0303
Posición 16. 4799
Posición 17. 3728
Posición 18. 3684
Posición 19. 4651
Posición 20. 5851